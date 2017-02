Helmut M. hat rund zehn Jahre im Wald und auf der Straße gelebt. Am liebsten schlief er in Hochsitzen von Jagdrevieren. Auch vor fünf Wochen, als es nachts fast 20 Grad minus hatte. Dann fand ihn zufällig ein Jäger bei Parkstein. Zum Glück, sagt Notärztin Dr. Gudrun Graf: "Noch so eine Nacht hätte er wohl nicht überlebt."

Gebürtiger Erbendorfer

Vom Frost überrascht

Lions springen ein

Mir hat das gefallen. Ich war unabhängig und frei. Helmut M. über sein Leben im Wald

Parkstein/Weiden. Nachdem Ersthelferin Veronica Hochwart am 26. Januar den Hochsitz im Wald zwischen Weiden und Parkstein erklommen und die erste Verblüffung runtergeschluckt hatte, nahm die Rettungskette richtig Spannung auf. Die Parksteinerin machte sich professionell ans Werk, maß den Blutdruck und gab Sauerstoff.Graf und die Bergwacht hievten Helmut M. (Name von der Redaktion geändert) vorsichtig nach unten. "Das muss ganz langsam gehen, sonst droht der Herztod. Wenn jemand so unterkühlt ist, ist das, wie wenn jemand aus einer Lawine befreit wird," erklärt die Notärztin.Mittlerweile ist der 59-Jährige im Klinikum Weiden zum zweiten Mal operiert. Er hat durch die Kälte an beiden Beinen die Zehen und Teile des Vorderfußes eingebüßt. Ohne Hilfsmittel wird er nie wieder gehen können. Vorerst aber hat er Zeit, seine Geschichte zu erzählen, während er am Bett mit Genuss Spaghetti Bolognese auf die Gabel balanciert. "Das schmeckt derartig gut."Warme und schmackhafte Mahlzeiten hat M. in den vergangenen Jahren selten gehabt. Wie lange er genau keine feste Bleibe, kein Geld und keine Ahnung hatte, was er morgen isst, weiß er selbst nicht so genau. Ansonsten merkt der Gesprächspartner schnell, dass er es mit einem intelligenten und aufgeweckten Gegenüber zu tun hat.M. stammt aus Erbendorf, hat Elektriker gelernt und war in den 70er Jahren bei den Amerikanern in Grafenwöhr für den Werkschutz zuständig. Danach ging er nach München. Dort hat er nach eigenen Angaben 33 Jahre gearbeitet. Bei Adressen, die Personalchefs mit der Zunge schnalzen lassen: Siemens am Wittelsbacherplatz, Viag Interkom sowie Apple. Danach habe er sich mit Wohnbau-Strukturanalyse selbstständig gemacht und Gebäude in ganz Oberbayern analysiert. Nachprüfen lässt sich das alles schwer. Doch wenn M. spricht, fällt auf, dass da einer seine Worte sorgfältig wählt und sich gepflegt ausdrückt. Kein Jammer, kein Kraftausdruck, keine Abschweifungen.2002 oder 2003 habe er München verlassen, weil sein Vater pflegebedürftig geworden sei. Er zog in die elterliche Mietwohnung nach Altenstadt/WN, um sich um den alten Herrn zu kümmern. Ohne nebenbei Arbeit zu suchen und in der Oberpfalz gemeldet zu sein. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. "Es kam mir primär nicht auf beruflichen Erfolg an. Das A und O war für mich, für meine Eltern da zu sein."Das ging etwa fünf Jahre lang gut. Dann kam der Vater in ein Altenheim, "weil meine Schwester eine Räumungsklage angestrengt hat. Sie hat gemeint, ich würde meinen Vater ausnutzen". Zu dieser von M. "Rabenschwester" genannten Frau hat er keinen Kontakt mehr. Er weiß, dass sie im Landkreis lebt, will sie aber nicht mehr sehen. Im Gegensatz zu einer zweiten Schwester, die einen in Grafenwöhr stationierten Amerikaner heiratete und diesem Mann in die Staaten folgte. M. sagt, dass sie inzwischen geschieden ist, weiß aber nicht, wo sie lebt.Seit er aus der Wohnung der Eltern raus musste, 2007 oder 2008, war er obdachlos. Vermisst hat er angeblich nichts. "Mir hat das gefallen, ich war unabhängig und frei." Zu dieser Vorstellung von Romantik gehörte auch, dass sich M. aus Müllcontainern von Großmärkten ernährt hat. Hauptmahlzeit war die Ausschussware der Bäckereien Brunner und Schaller.Fast schon drollig: Wie im Filmklassiker "Im Kittchen ist kein Zimmer frei" legte es der Oberpfälzer Clochard mit Ladendiebstählen ("Immer nur Sachen für fünf oder sechs Euro") darauf an, im Winter im beheizten Gefängnis zu landen.2015 kam er schon einmal ins Krankenhaus, büchste aber aus und entzog sich der gesetzlichen Betreuung, die ein Gericht verfügt hatte. Bis schließlich am 26. JanuarWarum nur will ein qualifizierter und gutmütig wirkender Mensch im Wald leben, ohne Kontakt zu anderen? War nie der Wunsch nach einer Freundin da? Angebote gab es wohl, aber: "Ich mag lieber Männer, da mache ich Frauen nichts vor." Die Partner in seinem Leben hätten ihn allerdings enttäuscht. "Die waren sehr materiell eingestellt und haben mich ausgenommen."Zu seiner Existenz ohne einen Cent Geld bleibt M. nebulös: "Ich musste erst mit der Vergangenheit abschließen, um Dinge für die Zukunft zu regeln. Das ist mir auch gelungen, da konnte ich mich nicht um finanzielle Dinge kümmern."Beinahe wäre es trotzdem schiefgegangen. Bei der extremen Kälte im Januar hätte M. gern. Er kennt den zuständigen Mann in der Obdachlosenunterkunft. Doch als er fragen will, ist der Bekannte im Urlaub. Also zieht M. ab und wendet sich ans Weidener Rathaus. Weil er keinen Personalausweis hat, heißt es dort in Sachen Schustermooslohe: nichts zu machen. "Dann bin ich von der Witterung überrascht worden." Das heißt, dass ihm die Tortenstücke aus dem Bäckerei-Container im Hochsitz gefroren und er mit der Flasche kein Wasser aus der zugefrorenen Schweinenaab schöpfen konnte. Tagelang habe er deswegen in Decken verharrt, die oberste Schneeschicht vom Boden abgekratzt und getrunken.Der Rest ist bekannt und im günstigsten Fall der Beginn einer Glückssträhne für den zähen 59-Jährigen. Bei der Rettung fiel er offenbar den Richtigen in die Hände. Veronica Hochwart besucht ihn regelmäßig im Klinikum, bringt mal ein Stück Kuchen vorbei und hat saubere Klamotten organisiert. Sie versucht, zu der in die USA ausgewanderten Schwester Kontakt zu bekommen.Gudrun Graf verliert M. ebenfalls nicht aus den Augen. Sie ist froh über die unbürokratische Hilfe im Klinikum, weiß aber, dass die Zukunft nicht leicht wird. "Er wird nie mehr in einen normalen Schuh passen und braucht teure Spezialanfertigungen. Doch erst muss er überhaupt wieder laufen lernen." Das kann noch Monate dauern.In dieser Zeit will die Notärztin mit dem Lions-Club Lobkowitz eine Hilfsaktion auf die Beine stellen. Die Vorboten genießt der Patient bereits. Grafs Lions-Freundin Sabine Guhl hat kiloweise ausgemusterte Bücher der Regionalbibliothek zur Verfügung gestellt. Denn Gedrucktes verschlingt M. Am liebsten den "Spiegel". Ob so viel Hilfsbereitschaft hat er nach eigener Aussage wieder Lebensmut gefasst. "Ich würde gerne für die Rente 40 Arbeitsjahre vollmachen." Sein Betreuer hält sich mit Prognosen zurück. "Es ist schwierig zu beurteilen, ob diese Einstellung von Dauer ist."