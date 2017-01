Gucki-Schlucki, Beri-Beri und laute Helau-Rufe - 22 Kindergarden brachten mit ihren prachtvollen Kleidern, ausladenden Reifröcken, schimmernden Kronen und bunten Orden Farbe ins Weidener Rathaus. Bürgermeister Kurt Seggewiß begrüßte die kleinen Prinzenpaare aus der Oberpfalz und Niederbayern zum Ostbayerischen Kindergardetreffen.

Auch ein Hofnarr mit Narrenkappe und Faschingswappen im Gesicht bahnte sich mit seinen spitzen, silbernen Schuhen den Weg durch das bunte Treiben voll klimpernder Orden. "Fasching ist gelebtes Brauchtum. Es ist unsere Aufgabe, diese Tradition am Leben zu erhalten. Wenn ich in eure Gesichter schaue, weiß ich, dass wir auch in 100 Jahren noch Fasching feiern", betonte Seggewiß. Hans Frischholz, Landesverbandspräsident für Niederbayern und Oberpfalz, freute sich über das große Interesse der kleinen Faschingsbegeisterten."Es gibt nichts schöneres als die fünfte Jahreszeit gemeinsam zu feiern." Dann hieß es: Amtspflichten erfüllen. Die Regentenpaare überreichten ihre Vereinsorden an Seggewiß, Frischholz, Prinzessin Nadine I. und Prinz Markus I. von der Narrhalla Weiden. "Und morgen tut mir dann mein Nacken weh von dem Gewicht", lachte Seggewiß, als er die Ketten entgegennahm. (Seite 22)