Den Autobahnlärm im Osten, den Bahnlärm im Westen: Christa Werner fühlt sich eingekesselt. Verina Balija-Brückner wagt sich nicht mehr in den Garten. Und OB Kurt Seggewiß muss bei der Bürgerversammlung in Rothenstadt eingestehen, dass die Stadt nicht helfen kann. Er bekennt sogar, dass er sich selbst von Bahn und Politik "verarscht" fühle.

Abgeordnete sind am Zug

Seggewiß gehört zu den Initiatoren des Bündnisses gegen Bahnlärm, dem inzwischen alle Kommunen und Landkreise von Hof bis Schwandorf beigetreten sind. Unzählige Foren, Diskussionen, Ortstermine mit Verantwortlichen der Bahn und den Mandatsträgern: "Auch ich bin verarscht worden."Heute sei klar, dass mit der Elektrifizierung vor allem das Güterverkehrsaufkommen wachse. Durch die Region werde der dritte Nord-Süd-Korridor laufen. Die ganzen Diskussionen mit den Verantwortlichen um Lärmschutz sei, wie sich inzwischen bei den ersten Planfeststellungsverfahren zeige, letzten Endes nur "Volksverarsche", betonte Seggewiß. Eisenbahnbundesamt und vor allem die Bahn würden für die Bürger nicht mehr tun als ihnen gesetzlich vorgegeben sei. Und das bedeute, dass es keinen aktiven Lärmschutz gebe, stellte er im Saal des katholischen Pfarrsaals von St. Marien in Rothenstadt fest. Die Anwohner an der Bahnlinie könnten nur mit ein paar Schallschutzfenstern rechnen. "Richten" könne das nur der Bundestag mit Gesetzen und Verordnungen. "Das wissen die Abgeordneten."Und Seggewiß blieb vor den gut 100 Besuchern im Bild: Die Abgeordneten, gleich welcher Couleur, müssten nun zeigen, "ob sie genug Arsch in der Hose haben", die Kollegen in ihren Parteien zu überzeugen, dass mit einem Gesetz der Schutz der Bürger verbessert werde. "Daran werde ich sie messen." Dabei bekannte Seggewiß, dass er nicht an einen Erfolg glaube, denn die berechtigten und nötigen Schutzmaßnahmen entlang der drei Güter-Korridore durch Deutschland kosteten "Millionen und Milliarden".Kaum Geld, sondern nur ein paar Schilder koste eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die auf der Autobahn von Weiden-Süd bis nach Au um etwa drei Kilometer verlängert werden solle. Seggewiß versprach Josef Ram, dass die Stadt in einen Brief an die Autobahndirektion Nordbayern auf diesen Abschnitt 120 km/h beantragen werde. Die Geschwindigkeitsbeschränkung in Weiden erklärte Seggewiß damit, dass hier die Autobahn als Tangente diene. Wegen des hohen Verkehrs- und Unfallaufkommens habe schließlich die Autobahndirektion reagiert.Josef Ram, der viel Beifall erhielt, bekannte, dass er die Auswirkungen der Bauarbeiten auf der Autobahn als sehr angenehm empfinde. Es werde deutlich langsamer gefahren und die Lärmbelästigung sinke. Deshalb wünsche er sich auch an Rothenstadt vorbei eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung. Auf seine Anregung, im südlichen Bereich um Rothenstadt einen Flüsterbelag einzubauen, erläuterte Stadtplaner Friedrich Zeiß, dass dies erst bei der Fahrbahnsanierung, die aber nicht anstehe, möglich wäre. (Angemerkt)