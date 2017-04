Die Weidener SPD zieht Bilanz. Stadtverbandsvorsitzender Norbert Freundorfer verweist nicht ohne Stolz darauf, dass die Weidener Genossen mit Kurt Seggewiß schon vor zehn Jahren den derzeitigen "Schulz-Effekt" vorwegnehmen konnten. Und mit Seggewiß habe die SPD auch "viel geschafft".

Neue politische Kultur

Keine Windräder

...und noch viel vor" für 2018 bis 2020 Die SPD und die Stadt Weiden zeige soziales Gewissen und Verantwortung, betont SPD- Fraktionschef Roland Richter. Mit vielen Helfern sei es gelungen, die Ankunft der Flüchtlinge in Weiden zu bewältigen. SPD Stadtverbandschef Norbert Freundorfer glaubt sogar, dass der Umgangs Weiden mit den Flüchtlingen auch auf die "Außenansicht der Stadt" überaus positiv wirke.



Auf die SPD sei Verlass, unterstreicht Richter. Dies beweise sich im Erhalt des Stadtteilcafé "Neue Mitte" und des Jugendtreffs "Scout" sowie in der Unterstützung der "Weidener Tafel", die von Josef Gebhardt herausragend geführt werde. Verlässlichkeit zeigte der Stadtrat bei den Finanzen. Mit einer konsequenten Haushaltskonsolidierung, bei der auch die Stabilisierungshilfen des Freistaates eine wichtige Rolle spielen, wurde die finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten. Bei aller Sparsamkeit, so der Oberbürgermeister, bleibe Weiden "Oberzentrum für Kultur", eine "Inspirationsquelle", etwa beim Reger-Jubiläum.



In den nächsten Jahren will die SPD ein Beherbergungskonzept zur Optimierung der Übernachtungs- und Tagungsangebots erstellen lassen. Auf dem TB-Gelände am Hammerweg sowie auf den SV-Flächen im Stadtteil Stockerhut soll neues Wohnbauland erschlossen werden.



Ebenfalls auf der Agenda steht der Ausbau der Barrierefreiheit, die Ansiedlung eines Multiplexkinos, die Fortsetzung des Programms "Stadtumbau-West" mit den Schwerpunkten "Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes" und "Anbindung Lerchenfeld und Hinterm Rangierbahnhof". Mit der Stabilisierung der Stadtfinanzen soll wieder eine freie Finanzspanne erwirtschaftet und damit die Handlungsfähigkeit gestärkt werden, gibt Richter weitere Ziele vor. Investieren will die SPD in Bildung (Neubau der Realschule am Standort "Realschulsportplatz", Generalsanierungen Kepler-Gymnasium, Pestalozzi-Mittelschule und Europa-Berufsschule), in Verkehr und Umwelt (Erweiterung der Fußgängerzone in die Sedanstraße - Dr. Pfleger-Straße, Ausbau Radwegenetz) und in die Fortsetzung der Hochwasserfreilegung. (wd)

Im Mai ist Halbzeit für den aktuellen Stadtrat. Im Herbst feiert OB Kurt Seggewiß sein Dienstjubiläum. Er ist seit 2007 im Amt. Mit den "Zwischenständen" sind sowohl Seggewiß als auch Fraktionschef Roland Richter vollauf zufrieden mit den oft erst durch große Beharrlichkeit erreichten Erfolgen.Bürgermeister (und Kripobeamter) Jens Meyer spricht sogar von zehn "wilden Jahren": Schließlich musste Seggewiß die Stadt erst wieder vom "Weidener Landrecht" zurückholen. Die Prüfberichte waren aufzuarbeiten, Konsequenzen für alle Beteiligten zu ziehen, die Kontrollfunktion des Stadtrats zu stärken, Bürgerbeteiligung und -versammlungen wieder einzuführen. "Wir brauchten einen Neuanfang in der politischen Kultur. Diesen Anspruch sind wir gerecht geworden." Die Stadt handele "absolut korrekt", unterstreicht Seggewiß weiter. "Deshalb haben uns die Andeutungen von Herrn Deglmann bei der Diskussion um Compliance-Regelungen so narrisch gemacht."Entgegen aller Prognosen habe Weiden seit 2007 nicht an Einwohnern verloren, betont Richter. 3000 zusätzliche Arbeitsplätze seien entstanden - vor allem im Dienstleistungsbereich. "Das macht uns sicherer vor Auftragsdellen im produzierenden Gewerbe." Seggewiß verweist zudem auf den Aufstieg Weidens zum Innovationszentrum. Dafür stünden die OTH, WTC, das digitale Gründerzentrum, E-House oder auch das Lernlabor des Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit. Weiden wachse weiter als Wirtschaftszentrum. Nachholbedarf beim produzierenden Gewerbe sieht Richter. Deshalb seien das Gewerbegebiet Weiden-West IV ("Top Job-Area") und die Sicherung der Ausgleichsflächen so wichtig. "Wir sind im Plan", betont dazu Seggewiß.bleibe Einkaufsmeile - mit Fondara als Investor am "Dännereck". Die Stadtgalerie feiere im September Richtfest und werde noch 2018 eröffnen. "Alle warten darauf, dass sie kommt. Sie wird viele im Einzelhandel mitziehen", unterstreicht der OB. Ebenfalls auf der Habenseite verbucht Richter die Einleitung der Energiewende und den Umbau der Stadtwerke zum regionalen Versorger. Hinzu kommen die Mitgründung von Beon, Einrichtung des Energietechnologischen Zentrums, Einführung des energetischen Gebäudesanierungsprogramms, Gründung der Stromnetz GmbH sowie die Beteiligung an Photovoltaik-Parks.Der OB bedauert, dass der Windpark Matzlesrieth scheiterte. Bayern habe danach mit der 10-H-Regelung die Energiewende abgewürgt. Zugleich versichert er, dass am Fischerberg kein Mensch ein Windrad baue.Stolz ist Seggewiß auf den "Konzern Stadt" mit einer modernen Beteiligungsstruktur zur Stärkung der kommunalen Daseinsfürsorge. "Töchter und Enkel" übernehmen wichtige Aufgaben (zum Beispiel Sanierung der Allee-Tiefgarage), belasten aber den städtischen Haushalt nicht. Die Kliniken AG sei ein Erfolg. Dort siedele sich auch ein weiteres Ärztehaus an.Gymnasiallehrer Richter unterstreicht die Stärkung des Schulstandorts Weiden mit neuer FOS/BOS ("mit vielen Auszeichnungen"), den Investitionen in alle Schultypen, dem Festhalten am Prinzip der wohnortnahen Grundschule und dem Ausbau der Schulsozialarbeit. Wichtig ist Seggewiß die Modernisierung der Infrastruktur, der Ausbau der Breitbandversorgung in allen Stadtteilen, Lärm- und Hochwasserschutz sowie der geplante Wittgarten-Durchstich.