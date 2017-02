Sein Leben ist schillernd bunt wie ein Regenbogen. Matthias Schmidt (56) ist in Regensburg und Weiden aufgewachsen. Er studierte Theologie, war Rallyefahrer, Programmierer und Inhaber einer Werbeagentur. Jetzt ist er buddhistischer Priester - diese Bezeichnung ist ihm lieber als Mönch - in Koyasan in Japan.

"Alles ist im Fluss"

Rallyefahren und Segeln

"Eher eine Philosophie"

Seit 2001 lebt Matthias Schmidt in der Klostergemeinschaft des Muryokoin, die dem Shingon-Buddhismus angehört, zirka 60 Kilometer südlich von Osaka, in 900 Meter Höhe auf einer Hochebene gelegen. Rundum überragt von Bergen. Aktuell bewohnt er eine Blechhütte, oder besser gesagt: ein Blechhaus. Denn für japanische Verhältnisse ist es ziemlich groß: vier Zimmer, ein Bad, ein Abstellraum. Der Nachteil: "Es ist konstruiert wie ein Fliegerhangar. Im Sommer ist es heiß wie ein Backofen. Allerdings haben wir maximal zehn heiße Tage. Im Winter ist es kalt wie ein Eisschrank und nie richtig warm zu kriegen. Aber man gewöhnt sich daran."Was bringt einen dazu, so zu leben und vor allem: Wie kommt man als ehemaliger Student der evangelischen Theologie zum Buddhismus? "Alles ist im Fluss", meint der 56-Jährige. Und ihn hat das Leben kräftig herumgewirbelt.Geboren wurde er im Saarland, zog als Kind mit seinen Eltern - beide Kinderärzte - nach Lappersdorf bei Regensburg. Dort hat er Kindheit und Jugend verbracht. Mit Ausnahme von zwei Jahren. Als seine Mutter die Ausbildung zur Fachärztin absolvierte, besuchte er die fünfte und sechste Klasse am Weidener Kepler-Gymnasium und lebte hier im Alumneum. Woran er sich noch erinnert? "Das Obere Tor in Weiden. In der Nähe gab es einen Laden für Romanheftchen aus zweiter Hand." Im Kino - "kann sein, es war das Capitol" - liefen Filme mit Bud Spencer und Terence Hill. Begeistert haben ihn damals die Zugfahrten zwischen Regensburg und Weiden. "Das waren noch richtige Dampfloks."In Regensburg genoss er den mittelalterlichen Stadtkern, das sommerliche Flair am Haidplatz und bediente kurz vor Ende der Schulzeit im "ZarapZapZap". "Das war damals die In-Disco in Regensburg." So richtig "Stoapfälzisch" lernte er, als er in den Ferien und vor Studienbeginn in den Wäldern des Fürsten von Thurn und Taxis arbeitete. "An der Uni haben sie mich kaum noch verstanden." In Erlangen studierte er Theologie, fast zu Ende. Während der Examensvorbereitung brach er das Studium ab. "Ich wollte nicht mehr Pfarrer werden." Er will nicht "einfach nur glauben. Im Buddhismus geht es darum, zu verstehen, wer wir sind, was uns bewegt".Während des Studiums pflegte Matthias Schmidt noch eine andere Leidenschaft. Fast zehn Jahre lang nahm er an Rallyes teil. "Ich war Copilot, sozusagen der Kopf im Auto." Mit einem Renault 5 Alpine Turbo fuhren er und sein Partner bei fast allen großen deutschen Meisterschaften mit. "Wir haben das ein oder andere Mal sogar den Gruppensieg geholt." Damals hatte der Motor 160 PS. "Heute haben die um die 300 PS. Das ist nicht zu vergleichen." Kein Wunder, dass Shumitsu - so sein buddhistischer Name - über die Verkehrsverhältnisse in Japan stöhnt. "80 Stundenkilometer auf der Autobahn. Das macht halt keinen Spaß."Auf das Rallyefahren folgte Segeln und darüber kam er zur Zeitschrift "Wassersport", für die er ein Jahr lang das Layout machte und auch textete. Als die eingestellt wurde, gründete er 1989 eine Werbeagentur. "Wir haben technische Kataloge produziert, mehrsprachig." Weil er dafür keinen Programmierer fand, lernte er selbst zu programmieren und entwickelte ein Publishing-Software-Konzept, "heute nennt sich die Methode Data-base-publishing". Ein Riesenauftrag brachte die Firma zum Einsturz. "Das war für uns nicht mehr handlebar. Es war einfach zu viel."Ab 1996 arbeitete Matthias Schmidt deshalb als freier Programmierer, vor allem für eine Versicherungsagentur. Nebenbei studierte er halbtags Japanisch. Über seinen Sport Taekwondo lernte er eine Gruppe aus Kroatien kennen, darunter seine spätere Frau. "Die Gruppe schuf eine Verbindung zu Meister Sheng-yen. Er stammte aus China, war nach dem Bürgerkrieg nach Taiwan gegangen und baute dort das ,Dharma Drum Mountain Center' auf, in dem chinesischer Zen-Buddhismus, Ch'an, gelehrt wurde." Matthias Schmidt belegte Retreats (steht für Zurückziehen im Buddhismus) in Kroatien und New York.Durch seine Frau kam er schließlich nach Japan. Sie hatte in Erlangen Japanisch, Chinesisch und Englisch studiert. "Die Universität schickte sie nach der Zwischenprüfung nach Utsunomija in Japan." Dort besuchte er sie zu Weihnachten und bereiste mit ihr das Land. "Wir haben mehrere Tempel besucht, zuletzt einen Shingon-Tempel. Dort wurde das Herz-Sutra zu großen japanischen Trommeln rezitiert. Das war sehr beeindruckend." Um mehr zu erfahren, reiste das Paar weiter in das Herz des Shingon-Buddhismus auf den Berg Koyasan. Hier fanden er und seine Frau ein neues Heim im Muryokoin (Muryokoin bedeutet Tempel des unermesslichen Lichts). Seine Frau startete dort an der Universität einen Masterkurs und promovierte später. 2001 folgte Matthias Schmidt nach. "Ich habe Haus und Auto verkauft und bin nach Japan gezogen."Dass er dort blieb, obwohl seine Frau nach Kroatien zurückging, es also zur Trennung kam, und er im Buddhismus seinen Weg fand, wertet er als eine Art Bestimmung. "Es gibt ein japanisches Wort dafür, ,en ga aru', aber das lässt sich nur schwerlich übersetzen." Die Aufnahme in die Mönchsgemeinschaft war kein Problem, "obwohl es streng genommen in Japan aus historischen Gründen keine Mönche mehr gibt". Deshalb bezeichnet er sich auch lieber als Priester. Noch 2001 erfolgte die Initiation (die Aufnahme). 2006 erhielt Shumitsu das Kanjo, vergleichbar mit der Priesterweihe. Seitdem praktiziert er ein Mal die Woche die Feuermeditation (Goma), an der auch Gäste teilnehmen können.Matthias Schmidt ist ausgebildeter Yogalehrer und praktiziert Karate. Als Programmierer ist er außerdem zuständig für die Webseite des Muryokoin-Tempels, programmiert das Reservierungssystem für Touristen und Pilger und kümmert sich um die Buchungen. Die Zahl der Besucher pro Jahr ist "sicher vierstellig", sagt er. Wobei in den letzten Jahren immer mehr Gäste aus westlichen Ländern kommen. "Die meisten aus Europa, zunehmend auch aus Deutschland." Die staunen nicht schlecht, wenn sie hier auf einen Mönch aus der Oberpfalz treffen.Was er am meisten vermisst aus seiner alten Heimat? "Ein anständiges Brot", kommt es wie aus der Pistole geschossen. Ansonsten hat er sich sehr gut eingewöhnt. Etwa alle zwei Jahre besucht er seine Eltern in Regensburg. Dabei hat er festgestellt: "Die Portionen in Deutschland sind mir mittlerweile zu groß." Schmunzelnd fügt er hinzu: "In Japan gibt es ein kleines Stückchen Kuchen, in Deutschland ein anständiges Stück Torte und in Texas reicht es gleich für eine Tortenschlacht."Der Buddhismus erscheint ihm als der richtige Weg. "Buddhismus ist mehr Philosophie denn Religion. Er setzt sich mit unserer Erfahrungswelt auseinander, lehrt uns Ethik und Achtsamkeit. Über die Meditation lernen wir uns selbst und unsere Umwelt besser zu verstehen, und das führt durch Einsicht zu Mitgefühl und Weisheit." Die Besonderheit am Shingon-Buddhismus ist: Erleuchtung ist bereits in diesem Leben, in diesem Körper möglich.Shumitsu fühlt sich wohl: im Buddhismus und in seiner neuen Heimat. "Wir haben hier eine tolle Landschaft", schwärmt er. "Die Hochebene mit den vielen Bergen ringsherum. Von oben sieht das aus wie eine Lotosblume." Und er fügt hinzu: "Lotos ist im Buddhismus ein Symbol für Erleuchtung als Ergebnis von Praxis."___Weitere Informationen: