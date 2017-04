Ohne Schuhe,aber mit Alkohol am Steuer

Kurz vor Mitternacht in einer kalten Dezembernacht rummste es plötzlich in einer Wohnstraße einer 2000-Seelen-Gemeinde im westlichen Landkreis Neustadt/WN. Eine 39-Jährige war mit ihrem Honda nur Hundert Meter weit gekommen bis sie in einen geparkten Opel Zafira knallte. Den Grund ermittelten die herbeigerufenen Polizisten schnell: 2,19 Promille.

60 Tagessätze Geldbuße

Sie habe sich in einer Ausnahmesituation befunden, entschuldigte sich die Arbeiterin vor Gericht. Stress mit den Kindern, Streit mit dem Ehemann. Das seien die Auslöser gewesen, dass sie nach umfangreichem Alkoholgenuss "plötzlich nur noch weg wollte". Nicht einmal Schuhe habe sie angehabt, als sie ins Auto gestiegen sei.Wohin sie nach ihrer "Flucht aus der Situation" gewollt hätte, wusste sie selbst nicht, sagte die Mutter dreier Kinder. Mittlerweile lebe sie von ihrem Mann getrennt. Eigentlich habe sie nie übermäßig getrunken und kein Problem mit Alkohol, sagte sie. Dies bewies ihr Verteidiger, Rechtsanwalt Marc Steinsdörfer, mit mehreren Blutwertbefunden. Die Untersuchungen hatte die Frau schon machen lassen, da bald die "MPU", die medizinisch-psychologische Untersuchung zur Überprüfung der Fahreignung, ansteht. Denn neben einem Strafbefehl über 70 Tagessätze à 15 Euro war ihr auch der Führerschein entzogen worden.Im Urteil ermäßigte Richter Hubert Windisch die Zahl der Tagessätze geringfügig, so wie es Rechtsreferendarin Gradl als Vertreterin der Staatsanwaltschaft und Rechtsanwalt Steinsdörfer beantragt hatten. Wichtig war für Steinsdörfer weniger die Ermäßigung um zehn Tagessätze (150 Euro). Ihm ging es vor allem darum, dass seine Mandantin nicht wegen "vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung", sondern nur wegen "fahrlässigen Vollrausches" verurteilt wurde.