Weiden. (kzr) Motoren heulten oder sie knatterten am Samstag hinter dem Alten Rathaus. Je nach Baujahr. Denn die Oldtimerfreunde im ADAC luden zur Ausstellung von Nostalgie-Karossen ein. Autos mit Baujahr ab 1910 waren zu bestaunen. Aber auch neue Modelle stellten sich vor wie von Ferrari, Ford Mustang, Mercedes Cabrio oder BMW M3. Am Ende hatten die alten und neuen Wagen aber eines gemeinsam: Deren Besitzer gaben alle Vollgas für einen guten Zweck. Sie zahlten Startgeld oder spendeten. Auch Passanten halfen mit, gaben Geld für Rundfahrten mit dem Adler aus. Am Ende kam eine hübsche Summe von 1800 Euro zusammen. An wen die geht, lesen Sie in der Dienstagausgabe.