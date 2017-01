Aufgedrehte Minions, Biene Maja und lässige Charleston-Tänzer aus den 20er Jahren auf einer Bühne? Das gibt es nur beim Ostbayerischen Kindergardetreffen in Weiden. Die kleinen Akrobaten beweisen, dass sie im Fasching zu den ganz Großen gehören.

Groß war die Aufregung, laut die Helau-Rufe, als die Kinderprinzenpaare der 23 Faschingsgesellschaften aus der Oberpfalz und Niederbayern am Sonntag in die Mehrzweckhalle einzogen. Begleitet wurden sie von ihrem prachtvollen Faschingsgefolge. 48 Aufführungen versetzten die rund 1300 Besucher in Faschingslaune. Den Anfang machten die Tänzerinnen der Narrhalla Weiden. Mit kunstvollen Flammenkostümen, akrobatischen Figuren und perfekten Schrittfolgen heizten sie die Stimmung an. Für Gardistin Leonie gab es doppelten Grund zur Freude. Sie feierte am Sonntag ihren neunten Geburtstag. Da ließ es sich das Publikum natürlich nicht nehmen, lautstark "Happy Birthday" anzustimmen.Dann hieß es: Monsteralarm. Lila Ungeheuer mit großen Kulleraugen von der Faschingsgesellschaft Plößberg stürmten die Bühne. Einen kurzen Abstecher in die 50er Jahre machten die Tänzer des Vereins Neustädter Faschingszug Kiga 1. Frech schwangen sie ihre pinken Petticoats zu der Titelmusik "Summer Nights" des Erfolgsfilms "Grease".Die gelben Minions der Faschingsgesellschaft Grün-Weiß Oberviechtach kamen nicht mit leeren Händen auf die Bühne. Mit einer Schatztruhe und orangefarbenen Schaufeln machten sie sich tänzerisch auf die Suche nach einem Meister, "den sie künftig dienen können". Orientalisch wurde es beim Auftritt der D'Rummelfelser Fischbach. Eingehüllt in rot-weißen Tüchern und goldenem Kopfschmuck schwangen die Tänzerinnen ihre Hüften. Auch die Kinder- und Jugendgarde Hirschau setzte auf schillernde Kostüme und legte einen glänzenden Auftritt hin.Mit akrobatischen Hebefiguren und synchronen Sprüngen tanzten sie sich in die Herzen der Zuschauer. Auch die Narrhalla Rot-Geld Amberg brachte mit ihrer Kindergarde Farbe nach Weiden. Bunte Kostüme, ein großer Lolli, und viel Taktgefühl wurden mit lautem Applaus belohnt. Beim Ehrenwalzer hatten die Prinzenpaare ihren großen Auftritt, den sie - wie es sich für Regenten gehört - bravourös meisterten.