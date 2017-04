Was im vergangenen Jahr begann, wird nun fortgesetzt. Das Projekt OTHealthy wendet sich an die breite Öffentlichkeit und will die Hochschule in Weiden noch mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken.

Selbst aktiv werden

Offen für alle Interessierten

(sbü) "Raus aus dem Elfenbeinturm und mitten rein in den Alltag der Bevölkerung", lautet das Motto des Projekts OTHealthy. Mit den zwei Aktionstagen zu Sucht- und Stressprävention hatte sich das Projektteam des Medizintechnischen Instituts der OTH in Weiden bereits im vergangenen Jahr an die Öffentlichkeit gewandt. Jetzt wird die Veranstaltungsreihe mit drei neuen Themen fortgesetzt.Unter Leitung von Professor Clemens Bulitta haben vier Studentinnen der Medizintechnik und ein Student des Studiengangs Internationales Technologiemanagement die neuen Veranstaltungskonzepte entworfen und jetzt vorgestellt. Den gemeinsamen Grundgedanken aller Thementage formulierte Medizintechnik-Studentin Franziska Meindl mit dem Satz: "Im Fokus stehen die aktiven Patienten, die für ihre Gesundheit Verantwortung übernehmen können und müssen."Neben hochmodernster Medizintechnik sei Prävention und Gesundheitsförderung ein besonders wichtiger Ansatz, um Krankheiten zu bekämpfen. Franziska Meindl ist im Projektteam für den Bereich Marketing und Finanzwesen verantwortlich. Daneben organisieren Eva Bauer den Bereich Marketing, Engelbert Kerner die Mediengestaltung, Theresa Semmelmann die Netzwerkbildung und Julia Reichel ist Administratorin.Der erste Aktionstag der Frühjahrsserie findet bereits am 26. April von 13 bis 17 Uhr zum Thema "Hygiene und Infektionsschutz" statt. Es wird wieder zahlreiche Informationsstände geben, an denen sich die Besucher ausführlich informieren und selbst betätigen können. An einem der Infostände steht ein Testgerät zur Verfügung für den Nachweis von Bakterien und Keimen an den Händen. Auch das Thema Sexualität und Hygiene wird am Aktionstag angesprochen.Beteiligt sind, neben dem Projektteam selbst, unter anderem die AOK, die Techniker Krankenkasse und die Kliniken Nordoberpfalz. Zum Thema "Hygiene und Impfschutz" referiert ausführlich Professor Bulitta. Im Technologiecampus können sich die Gäste auch in den Laboren für Diagnostik informieren. Der 4. Aktionstag am 17. Mai trägt die Überschrift "Ernährung und Darmkrebsvorsorge". Auch dabei wird es viele Informationen zu diesem Themenkomplex geben. Der Ärztliche Direktor der Kliniken Nordoberpfalz, Dr. Thomas Egginger, referiert über Ernährungsfragen und stellt sich auch der Diskussion mit den Besuchern. Zwei "Food Trucks" zu den Themen "Yoghurt und Smoothies" sowie "vegetarisch und biologisch gesunde Burger" sind mit dabei. Auch ein Kochkurs der VHS zum Thema "Schluss mit Hotel Mama" findet statt.Der nächste Aktionstag am 20. Juni beschäftigt sich in vielfältiger Weide mit dem Thema "Sport und Bewegung". Stefan Loew, zweimaliger Teilnehmer am "Race across America", wird anwesend sein und mit den Besuchern an Sportgeräten üben. Besonderes Interesse dürfte auch das "Lebendkicker-Spiel" finden. Die VHS wird außerdem eine Zumba-Party veranstalten.Eingeladen zu den Aktionstagen sind alle Interessierten. Schüler, die bald ihr Abitur ablegen, können dabei außerdem den Studiengang Medizintechnik kennenlernen. Das Projektteam beabsichtigt, OTHealthy auch über die bisher geplante Veranstaltungsreihe hinaus fortzusetzen. "Unser erklärtes Ziel ist es, weitere Kreise der Bevölkerung zu erreichen und die Hochschule noch bekannter und attraktiver zu machen", heißt es in der Projektbeschreibung. Zusätzliche Sponsoren dafür wären sehr willkommen.