Männertag, Vatertag, Christi Himmelfahrt: Liebe Papas, egal wie Ihr das auch nennen mögt, es ist Euer Tag. Und gerade da ist es eine Frau, nämlich Hoch "Walrita", die es Euch ein bisschen schwer zu machen versucht.

Sie gewährt nämlich einem kleinen Tief Einlass, bevor es ab Freitag richtig sommerlich wird. Alles aber halb so wild, denn für eine Bollerwagen-Tour taugt's.Dicht sind die Wolken vor allem am Morgen, stellenweise regnet es leicht - aber nicht viel. Tagsüber mischt sich etwas Sonne dazu und am Nachmittag herrscht ein Wechsel im April-Stil: Mal Sonne, mal dickere Quellwolken: Und wenn es mal regnet, handelt es sich um einen kurzen Schauer. Es weht ein leicht böiger Wind bei 18 bis 21 Grad. Wer nachts immer noch unterwegs ist, hat es dann trocken bei 8 Grad. Ab Freitag wird's zunehmend sonnig: Wem das Donnerstagswetter nicht so beliebt, der kann ja am Wochenende bei 24 bis 27 Grad einfach nochmal starten! Alles Liebe zum Vatertag!