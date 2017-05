(wd) Drohen auch dem Weidener Volks- und Schützenfest ähnliche Schwierigkeiten wie der "Sandkerwa" im Bamberg, die für 2017 abgesagt werden musste? Schon bei der Jahreshauptversammlung hatte Schützenmeisterin Carola Girisch die Probleme angedeutet, die es beim Volks- und Schützenfest alljährlich zu meistern gilt. Nun legt sie in einem Brief an die CSU-Stadtratsfraktion nach.

Die Ausgaben für die Durchführung des Volks- und Schützenfestes steigen massiv. Der aktuelle Pachtvertrag der Feuerschützengesellschaft für den Festplatz laufe Ende 2017 ab. Bereits im März seien die Verantwortlichen des Vereins zu Gesprächen im Rathaus gewesen. Bisher gebe es jedoch kein Ergebnis.Die Sorgen der Schützenmeisterin teilt auch CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch. Er beantragt deshalb, dass sich der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 22. Juni mit der Thematik befasst. Zudem soll die Verwaltung bis dahin auch Vorschläge erarbeiten, wie man den Volksfestveranstalter beim neuen Pachtvertrag entgegenkommen könnte, "um die Fortführung des traditionellen Volks- und Schützenfestes durch Ehrenamtliche sicherzustellen".