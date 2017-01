Die sonst so tatendurstige Hildegard Ziegler, ehemals Burger, könnte sich zurzeit gut und gern die Zeit vertreiben mit "einfach nur anschauen". Pia heißt das kleine Wunder, 3255 Gramm schwer, 51 Zentimeter lang, dunkles Haar ("eine richtige Frisur!"). "Ich bin so stolz auf die Kleine", sagt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende. "Alles hat so gut geklappt."

Am 10. Januar um 4.02 Uhr hat die 36-Jährige ihr Töchterchen zur Welt gebracht, das inzwischen auch Vater Markus den ein oder anderen Nachtschlaf geraubt hat. Pia kam zwölf Tage zu früh und jagte damit ihren Papa quer durch die Republik: Der 44-Jährige war am Sonntag zur Schulung nach Bonn gefahren, drehte am Montag wieder um - und war rechtzeitig im Klinikum Weiden.Hildegard Ziegler, am Landratsamt Neustadt/WN Sachbearbeiterin für öffentliche Sicherheit, Jagdrecht und Fischereiwesen, nimmt "mindestens" ein Jahr Elternzeit. Bundespolizist Markus Ziegler, zurzeit nach Kiefersfelden abgeordnet, plant Vätermonate. Einer der ersten Gratulanten war Oberbürgermeister Kurt Seggewiß (SPD). Dienstherr Landrat Andreas Meier (CSU) konterte mit einem klasse Geschenk: ein Badetuch mit Landkreiswappen. Schön ist das Präsent der Weidener Feuerwehr für die Tochter des Zugführers: eine Drehleiter von Lego Duplo.Stimmlich ist die Kleine schon eine ganz Große, was in einem Haushalt mit der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzendem und dem Bechtsriether CSU-Ortsverbandschef von Nutzen sein kann. Ihren Ehrenämtern bleiben beide Eltern nahtlos treu. Hildegard Ziegler: "Ich bin einfach gern unter Menschen. Das bleibt so."