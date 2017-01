Das Kinderbuch war für Petra Stoklossa (55) eine Herzensangelegenheit. "Ich schreibe schon immer gerne, und ich erzähle gerne Geschichten. Ich habe ganz viele im Kopf." Einige davon brachte die vierfache Mutter und zweifache Großmutter jetzt auch zu Papier und auf den Markt.

Ganz einfach nur "Geschichten für Kinder" lautet der Titel ihres Erstlingswerks, in dem sie einige Figuren vorstellt, mit denen sie bereits Fortsetzungen plant. Fredi und Tim zum Beispiel. Die beiden sind die dicksten Freunde, nicht nur im Kindergarten. Doch als Tim befürchtet, dass sich seine Eltern scheiden lassen, findet Fredi nicht die richtigen Worte. Tim wird sauer und läuft davon. Zuhause tröstet ihn seine Mutter, versichert ihm, dass sie das mit der Scheidung nicht ernst gemeint hat und fordert Tim dazu auf, die Freundschaft mit Fredi wieder einzurenken.Happy End also, wie bei allen Geschichten von Petra Stoklossa. "Auf der Straße oder beim Einkaufen erlebe ich oft, dass Eltern ihren Kindern Angst machen. Da tut mir das Herz weh." Die Weidenerin strebt mit ihren Geschichten das genaue Gegenteil an: Sie zeigt auf, wie man Probleme löst oder aber will ganz einfach nur unterhalten. Denn schließlich sind ihre Geschichten zum Vorlesen für Kinder ab zwei Jahren gedacht.Die Kleinen dürften auch an Schnecke Fridolin ihre Freude haben. Fridolin sitzt im Winter gerne in seinem warmen Häuschen und erzählt von seinen spannenden Erlebnissen im Sommer. Zum Beispiel wie er das kleine Gänseblümchen getröstet hat, das so traurig war, weil es nicht so groß gewachsen ist wie die Sonnenblumen rundherum.Beruflich beschäftigte bzw. beschäftigt sich die gelernte Hauswirtschafterin und kaufmännische Assistentin mit ganz anderen Themen. 15 Jahre lang beispielsweise übernahm sie als Chefin der Firma Pesto die Entsorgung von Klärschlamm. Seit 2013 betreibt sie unter dem selben Namen eine Reinigungsfirma, die auch die Pflege von Außenanlagen anbietet.Ihre große Leidenschaft aber ist es, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Das will Petra Stoklossa auch weiterhin pflegen: Mit neuen Geschichten von Tim, Fredi und der Schnecke Fridolin. Und die rührige 55-Jährige hat schon wieder neue Pläne: "Als nächstes möchte ich ein Drehbuch schreiben." Erste Ideen dazu gibt es bereits."Geschichten für Kinder", Petra Stoklossa, Literareon im Herbert Utz Verlag, 14,80 Euro.