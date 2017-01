Festgottesdienst und Sektempfang für die Pfadfinder: Feierlich begeht der Stamm Thomas Morus sein 70-Jähriges. Die Anfänge nach dem Krieg waren noch ganz anders.

Gott ist der Kompass

Orientierung fürs Leben

Decken und Zelte stammten aus den Beständen der amerikanischen Truppen. Und Musik kam nicht aus dem MP3-Player, sondern musste selbst gemacht werden. An diese Anfänge nach der Wiedergründung der Pfadfinder nach dem Krieg erinnerte Christoph Pausch - zusammen mit Christian Amtor Vorstand - bei der 70-Jahr-Feier des Stammes Thomas Morus. Ebenfalls zum Programm gehörte ein Festgottesdienst. Stadtpfarrer Markus Schmid ging dabei auf Dinge ein, die einem sofort in den Sinn kämen, wenn man an das Wort Pfadfinder denke: Kompass, Wegzeichen, Knoten, Zelt und Feuer. Der Gottesdienst sollte all diese Dinge aufgreifen.Gottes Wort brenne wie Feuer, Gott sei das Zelt, sagte Schmid. Mit Knoten schaffe man eine Verbindung zwischen zwei Seilen. Zum Leben eines Pfadfinders gehöre es einfach einmal, dass er Knoten beherrsche. "Denn das Leben kann schwierig werden, gefährlich sogar. Ein willkürliche vertäuter Bannermast oder ein halbherzig aufgespanntes Zelt werden schon den einfachsten Beanspruchen nicht standhalten."Gott weise ferner den rechten Weg, sein Wort sei der Kompass. Wer an Jesus glaube, wer versuche, sein Leben nach seinem Vorbild zu gestalten, der könne darauf vertrauen, dass Gott ihn nicht allein lasse. Die Gruppe "Charisma" gestaltete den Gottesdienst musikalisch. Während der Heiligen Messe wurden auch drei Banner gesegnet: Jubiläumsbanner des Stammes, Banner des Hausvereins und das Banner GSG (Gemeinschaft Sankt Georg). Am Ende des Gottesdienstes, Konzelebranten waren Stadtpfarrer Gerhard Pausch und Pfarrvikar Josef Mathys, wurden Seilstücke an die Gemeinde ausgeteilt. Als Zeichen der Verbundenheit miteinander. Nach dem Schlusslied zogen Geistlichkeit und Pfadfinder ins Pfarrheim zum Stehempfang.Diakon Frater Johannes betonte den Platz der Pfadfinder in der Pfarrei und ermutigte die 110 Mitglieder, weiterzumachen. "Behaltet eure christliche Überzeugung bei, besonders jetzt in einer Zeit, in der es immer schwieriger wird." Der Diakon: "Haltet eure Fahne hoch."Der ehemalige Stammesführer und heutige Stadtrat Rainer Sindersberger überbrachte die Grüße des Oberbürgermeisters. Im Namen der Stadt dankte er für die Jugendarbeit. "Ihr werdet in der Stadt als sehr wertvoll empfunden. Wir werden euch weiterhin fördern." Sindersberger ging auf die Liegenschaften der Pfadfinder ein, die oft in Eigenregie errichtet worden seien: Peugenhammer, Althütte und Blockhütte. "Ihr verschafft Freizeitangebote." Bei den Pfadfindern zu sein, bedeute, eine Orientierung fürs Leben zu haben.