Sitzen, aufstehen, sitzen, knien, sitzen, aufstehen. Und ständig den Blick auf den Pfarrer gerichtet. Gottesdienste sind immer gleich - und schrecken dadurch viele Menschen ab. Glaubt Dominic Naujoks. Deswegen setzt der Pfarrer von St. Markus auch auf Alternativen: Am 22. Januar findet um 18 Uhr ein "Gottesdienst in freier Form" statt. Pfarrer Naujoks hat verraten, was es damit auf sich hat.

Das sagt der Dekan Dekan Wenrich Slenczka steht dieser Art von Gottesdiensten sehr positiv gegenüber. "Das gibt's bei uns immer wieder. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, die Dinge, die im Gottesdienst vorkommen, neu wahrzunehmen. Er selbst habe solche Gottesdienste auch schon abgehalten. "Das sind gute Ausnahmen, damit die Menschen auch den regulären Gottesdienst wieder besser wahrnehmen." (jut)

Pfarrer Dominic Naujoks: Normalerweise ist man es gewohnt, dass es einen bestimmten Ablauf gibt, den jeder kennt. Das wollen wir aufbrechen. Es soll eine lockere Atmosphäre herrschen, ohne feste Regeln: Wer beim Gebet knien will, der kann knien, obwohl alle sitzen. Dinge, die den Gottesdienst etwas steif machen, fallen weg. Die Menschen müssen nicht stur nach vorne starren. Wichtig ist die Gemeinschaft, wer neben einem sitzt. Es ist durchaus möglich, während der Predigt Fragen zu stellen oder gleich darüber zu reden, wie ich das eben Gesagte empfinde.Wir wollen eine Atmosphäre der Begegnung. So wie früher im Kino, als in den Pausen Eiskonfekt verteilt wurde. Die Gemeinschaft ist wichtiger als der korrekte Ablauf. Kinder, denen es langweilig wird, können zum Beispiel während der Predigt in den Nebenraum gehen. Dort gibt es für sie eine kleine Brotzeit.Das Ziel ist, Leute, die sagen "Kirche kenn ich, da sitzt man nur rum und der Pfarrer macht sein Zeug" zu ermutigen. Die wollen wir überzeugen, dass Kirche auch anders sein kann. Das möchten wir über persönliche Zuwendung erreichen.Dort haben wir es 16 Jahre lang einmal im Monat gemacht. Das kam gut an, der Einzugsbereich war sehr groß. Die Leute kamen aus Amberg, Tirschenreuth oder Vohenstrauß. Die haben gesagt: Die halbe Stunde Fahrtzeit lohnt sich. Da kamen dann vor allem Menschen, die schon lange nicht mehr in der Kirche waren.Einmal im Monat.