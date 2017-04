Rund 70 000 Euro sind die Schmerzpflaster wert, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen und die sich eine 56-jährige Angeklagte bei 24 verschiedenen Ärzten holte, um sie zum Teil in der Drogenszene zu verkaufen. Am Mittwoch geht das Gericht der Frage nach, warum die Krankenkasse von all dem nichts merkte.

Keine Plausibilität

Urteil am Donnerstag

"Bei einem Umsatz von 300 Milliarden fällt das niemandem auf." Das erklärt ein Mitarbeiter der Krankenkasse, bei der die 56-Jährige versichert ist. Im Prozess gegen die Frau, die von November 2012 bis August 2016 einen umfangreichen Handel mit für ihren kranken Sohn verschriebenen Fentanyl-Pflastern betrieben hat, antwortete er am Mittwoch auf Fragen des Landgerichts.Er berichtete, dass Rezepte am Monatsende von den Apotheken an ein Abrechnungszentrum gegeben würden. Diese würden zwar bezüglich der verschreibenden Ärzte und der abrechnenden Apotheken eine strenge Prüfung durchführen. Eine auf den Patienten bezogene Plausibilitätsprüfung finde jedoch nicht statt - weder beim Abrechnungszentrum noch bei der Krankenkasse, sagte der Mann aus Hildesheim.Staatsanwalt Rene Doppelbauer wirft der angeklagten Hausfrau über 180 Fälle des Handels mit Betäubungsmitteln vor. Die geschiedene Weidenerin war deshalb nicht aufgefallen, weil sie die Verordnungen in 24 verschiedenen Arztpraxen ausstellen hatte lassen und die Rezepte immer wieder in anderen Apotheken abgeholt hatte. 2666 Schmerzpflaster seien dies gewesen, hatten Landgerichtspräsident Walter Leupold und Richter Markus Fillinger errechnet. Wenn die Pflaster sachgemäß beim Sohn der Angeklagten angewendet worden wären, wären höchstens 600 nötig gewesen.Dr. Thomas Wenske, stellvertretender Leiter des forensischen Instituts der Universität Erlangen-Nürnberg, berichtete, dass die 56-Jährige als "polytoxikoman" mit einem breiten Suchtmittelspektrum zu bezeichnen sei. Seit dem 16. Lebensjahr konsumiere die in Altenstadt Geborene Drogen. Entscheidender Auslöser für den schweren Rückfall in die Sucht nach einem längeren Gefängnisaufenthalt sei die Krebs-Erkrankung ihres Sohnes gewesen. Dies habe sie psychisch schwer belastet. Seit gut eineinhalb Jahren konsumiere sie sehr stark, jedoch kein Fentanyl. Die Pflaster habe sie nur als Tauschware gegen Crystal genutzt.Dr. Wenske empfahl die Unterbringung der Angeklagten in einer psychiatrischen Einrichtung für 18 bis 24 Monate, sonst wären wieder Straftaten von ihr zu erwarten. Für diesen Donnerstag werden nach der Vernehmung weiterer Zeugen die Plädoyers von Staatsanwalt Doppelbauer und Rechtsanwalt Tobias Konze sowie das Urteil erwartet.