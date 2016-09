Das eine hat Elektroantrieb, das andere fährt konventionell - verschwunden sind sie beide: Nach zwei erneuten Fahrraddiebstählen bittet die Polizei um Hinweise unter 0961/401-321.

Fall eins ereignete sich bereits am Mittwoch zwischen 22 und 22.15 Uhr. In dieser Zeit verschwand ein blaues Pedelec der Marke Göricke (Typ Idukah), das unversperrt vor einer Gaststätte in der Frauenrichter Straße abgestellt war. Das Rad im Wert von 700 Euro hat einen Akku am Unterrohr und einem Elektromotor in der Hinterradnabe. Das zweite Rad ist schwarz-grün, Marke Canyon (Wert: rund 1000 Euro). Jemand stahl es am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr aus einer offenen Garage in der Kurfürstenstraße.