Zwei demolierte Autos beschäftigen die Polizei, die dazu um Hinweise bittet (0961/401-3251): Bereits am Donnerstag zwischen 21.30 und 22 Uhr wurde der Audi A4 eines Weideners im Rotdornweg beschädigt. Es wurde die hintere rechte Türe eingedellt. Außerdem erwischte es zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, einen in der Frauenrichter Straße abgestellten schwarzen Nissan Primera - und zwar an den linken Türen.