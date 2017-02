In der Weidener Polizeiinspektion überreichte ihr Leiter Klaus Müller ein Geldgeschenk über 50 Euro. Außerdem hatte er ein Schreiben des Oberpfälzer Polizeipräsidenten Gerold Mahlmeister an Holweg dabei. Darin sprach dieser seine Anerkennung für Zivilcourage aus.Courage hatte Holweg nach dem Unfall gezeigt. Sie sprach den 33-jährigen Verursacher an und erklärte ihm, dass er den Schaden melden müsse. Außerdem riet sie dem Weidener, im Supermarkt nach dem Besitzer des demolierten Autos nachzufragen. Der 33-Jährige ging daraufhin tatsächlich los. Aber Holweg traute dem Braten nicht und notierte das Kennzeichen, bevor sie selbst einkaufen ging. Zu Recht.Denn als sie vom Einkauf zurückkam, bemerkte sie, dass der 33-Jährige verschwunden war - und sich offensichtlich nicht um den Unfall gekümmert hatte. Holweg wartete als mehr als eine halbe Stunde, bis schließlich die Besitzerin des demolierten Autos - der Schaden belief sich auf immerhin 1000 Euro - auftauchte. Dieser erklärte sie, was passiert war, nannte ihr das Kennzeichen und gab ihr eine Beschreibung des 33-Jährigen.Letztlich gelang es der Polizei, den Unfall zu klären und den Verursacher zur Verantwortung zu ziehen. Das, betonen die Beamten, sei aber nur dank Holweg möglich gewesen. Das hat die Weidenerin nun auch schriftlich. Im Brief des Polizeipräsidenten heißt es: "Sie haben echten Bürgersinn bewiesen, wofür ich Ihnen meinen herzlichen Dank ausspreche."