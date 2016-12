Polizei dankt für Aufmerksamkeit

Fritsch fuhr einmal um die Josefskirche herum und begab sich nochmals an die Unfallstelle. Hier konnte er an einem geparkten Punto einen frischen Unfallschaden feststellen. Im Nachgang konnte die 64-Jährige von der Polizei Weiden als Unfallverursacherin ermittelt werden. Sie hatte am Fiat einen Schaden von annähernd 1600 Euro hinterlassen. Durch das vorbildliche Verhalten des Zeugen konnte die Straftat schnell aufgeklärt werden und die 36-jährige Geschädigte blieb nicht auf ihrem Schaden sitzen.Die Belohnung vonseiten der Polizei erfolgte nicht einmal einen Monat später: in Form eines Anerkennungsschreibens von Polizeipräsident Gerold Mahlmeister plus 50 Euro.