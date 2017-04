Das Pärchen reagierte mit sichtlichem Unwohlsein, als das Polizeiauto nahte. Und deshalb hielten die Beamten zur Kontrolle an. Der Erfolg gab ihnen recht. Denn sie förderten bei dem amtsbekannten 21-Jährigen und seiner Begleiterin (22) Haschisch, Marihuana und Psilocybinpilze im zweistelligen Grammbereich zutage. Auch kleinere Mengen von Methamphetamin beschlagnahmten sie.

Das Pärchen war den Polizisten am Dienstag gegen 14.30 Uhr in einem Park im Stadtteil Stockerhut aufgefallen. Sie bemerkten auch noch, dass die Frau versuchte, ihre Jackentaschen heimlich zu leeren. Bereits bei der Kontrolle im Park bemerkten die Beamten den Geruch von Marihuana. In den Rucksäcken der beiden entdeckten sie laut Polizeibericht bei der ersten oberflächlichen Durchsuchung eine Dose mit psychedelischen Pilzen und ein Alubriefchen, in dem sich Crystal befand. An der Parkbank war außerdem ein Tütchen mit Marihuana eingeklemmt. Deshalb wurde das Paar vorläufig festgenommen. Auf der Dienststelle förderten die Beamten noch die eingangs genannten Drogen zutage. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen den 21-Jährigen und die 22-Jährige. Beide wurden nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.