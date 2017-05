Am gestrigen Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Ullersricht zu einer Streiterei. Drei erheblich alkoholisierte Personen gerieten aneinander. Laut Polizeiangaben entwickelte sich aus einem verbalen Streit, bei dem es sich um ein Handy drehte, eine handgreifliche Auseinandersetzung.

Eine 34-jährige Frau erlitt diverse Verletzungen, darunter auch eine oberflächliche Stichverletzung im Hüftbereich. Da die Frau stark alkoholisiert war, konnte sie nicht angeben, wie es zu der Stichverletzung kam. Ein Rettungswagen brachte sie ins Klinikum Weiden.Die Polizisten nahmen auch die beiden beteiligten und stark alkoholisierten Männer (21 und 32 Jahre) vor Ort vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden wurden sie im Laufe des heutigen Mittwochvormittages wieder entlassen werden. Die Polizeiinspektion Weiden ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.