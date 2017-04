(ca) Bei einem Ehestreit floss in einer Wohnung in der Kettelerstraße Blut. Die Eheleute – ein 31-Jähriger und seine 29-jährige Frau – griffen sich am Gründonnerstag gegenseitig an, informierte am Dienstag ein Sprecher des Polizeipräsidiums Regensburg, Kriminaloberkommissar Dietmar Winterberg.Beide erlitten Stichverletzungen, sie leicht, er mittelschwer. Der 31-Jährige musste im Klinikum Weiden operiert werden und wurde stationär aufgenommen. Der 13-jährige Sohn, der schlichtend eingriff, trug auf noch nicht bekannte Weise eine leichte Prellung davon.Die Tat ereignete sich gegen 17.20 Uhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand hat sich folgendes zugetragen: Am frühen Donnerstagabend kam es zwischen dem Ehepaar zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Frau laut Polizei mit einem Messer mehrfach auf ihren Mann einstach. Sie verletzte ihn an Brustkorb und am Arm. Daraufhin soll der Gatte seinerseits zu einem weiteren Messer gegriffen haben und die Frau am Arm verletzt haben. „Weiter hat er versucht, seiner Frau das Messer in ein Bein zu stechen“, so Winterberg. Dabei wurde die 29-jährige Frau leicht verletzt.Die Polizeiinspektion Weiden holte die Kriminalpolizei hinzu. Zunächst war der Kriminaldauerdienst vor Ort, inzwischen hat das Kommissariat K1 die Ermittlungen übernommen. Auch die Spurensicherung war im Einsatz. Es wurde kein Haftbefehl erlassen. Nach der Vernehmung entließen die Ermittler die Frau in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden aus dem Gewahrsam.