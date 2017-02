Risiko Radarwarner

Weiden. (mte) Blitzgescheit mag so ein Radarwarner sein. Verboten aber ist er auch. Darauf machten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Weiden am Freitag einen 42-jährigen Autofahrer aufmerksam. Sie stoppten ihn mit seinem Wagen samt Anhänger, weil er gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn in Höhe Weiden im Überholverbot gleich mehrere Fahrzeuge hinter sich gelassen hatte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten ein im Bereich der Frontscheibe eingebautes Radarwarngerät.Doch nicht nur der Betrieb, sondern schon das betriebsbereite Mitführen eines solchen Gerätes stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Die Folge: Der Fahrer musste für sein unerlaubtes Überholen und für das Radarwarngerät eine Sicherheitsleistung von 138,50 Euro hinterlegen. Außerdem erhält er einen Punkt im Verkehrszentralregister. Den Radarwarner stellten die Beamten sicher.