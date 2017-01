Am Donnerstagabend, 6. Januar, stellte eine Streife der Sicherheitswacht in der Fußgängerzone in Weiden fest, dass bei der Defi-Säule am Alten Rathaus die Türe geöffnet war und der Defibrillator fehlte. Auch eine Rücksprache bei der Integrierten Leitstelle durch die Polizeiinspektion Weiden führte zu keinen neuen Erkenntnissen über den Verbleib des Defibrillators.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter die Glasscheibe der Notrufsäule einwarf und den Defibrillator entwendete. Laut Polizeiangaben kann der Tatzeitraum nicht eingegrenzt werden. Die Polizeiinspektion Weiden bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0961/4010.