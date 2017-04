Die Polizei in Weiden bittet Hundebesitzer und Gassigeher um besondere Vorsicht. In Rothenstadt ist ein "verdächtiges Wursttückt aufgetaucht.

Am Sonntag, gegen 19 Uhr, ging eine Weidnerin mit ihrem Golden Retriever im Bereich Steinige Äcker in Rothenstadt spazieren. Sie bemerkte, dass der Hund auf einem unbebauten Grundstück etwas vom Boden aufnahm und kaute. Als die Frau dem Hund den Gegenstand abnahm, konnte sie feststellen, dass es sich um ein Wurststück handelte, welches mit einem Teil eines Kabelbinders präpariert wurde. Der Hund kam nicht zu Schaden.Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in diesem Gebiet mit ihren Hunden spazieren gehen, werden um besondere Vorsicht gebeten. Zudem werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbreiter des Wurststücks geben können. "Hierzu ist die Polizei in Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-321 zu erreichen", ergänzt Polizeisprecher Thomas Fritsch