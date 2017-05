Sie suchten das Weite, fanden es aber nicht. Immerhin zwei von drei Fahrern, die sich am Donnerstag zu einer Unfallflucht hinreißen ließen, können laut Polizeibericht wohl umgehend zur Rechenschaft gezogen werden. Zeugen haben ihre Fehltritte beobachtet.

Fall 1: Ein Skoda prallt gegen 14 Uhr gegen einen Audi, der in der Friedrich-Ebert-Straße parkt. Der Verursacher fährt einfach weiter, hinterlässt einen Schaden von etwa 500 Euro. Das allerdings vor den Augen von Passanten. Die bringen einen Hinweiszettel an der Windschutzscheibe des Audi an.Fall 2: Ein weiterer Passant bekommt mit, wie ein Chevrolet auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Bahnhofstraße einen abgestellten BMW anrempelt und sich davonmacht. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Weil sich der Zeuge das Kennzeichen merkt, kann die Polizei den Chevrolet-Fahrer ausfindig machen und wegen Unfallflucht anzeigen. Ereignet hat sich der Unfall gegen 13 Uhr.Fall 3: Ebenfalls um die Mittagszeit kracht es am Schlörplatz: Ein Unbekannter richtet an einem geparkten Firmenwagen einen Schaden von rund 500 Euro an. Vom Verursacher gibt es keine Spur - und diesmal fehlt es zudem an Zeugen. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei Weiden entgegen, Telefon 0961/401-321.