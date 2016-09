Am Sonntag gegen 9.45 Uhr krachte es, wie die Polizei berichtet: Eine Weidenerin musste mit ihrem VW Polo auf der Bürgermeister-Prechtl-Straße verkehrsbedingt anhalten, als sie nach rechts in die Sedanstraße einbiegen wollte. Da knallte ein weißer Opel Adam von hinten auf den VW. Statt sich um den Schaden (400 Euro) und vor allem um die leicht verletzte Frau zu kümmern, verschwand der Verursacher. Hinweise an die Polizei: 0961/401-321.