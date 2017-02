In der Nacht zu Dienstag hat ein Unbekannter in der Bauscherstraße in Weiden offenbar vorsätzlich ein Auto in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Die Kripo ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Von Montag auf Dienstag habe ein Unbekannter einen in der Oberen Bauscherstraße geparkten Hyundai durch eine eingeschlagene Scheibe in Brand gesetzt, heißt es im Polizeibericht. Der Sachschaden wird mit rund 8.000 Euro angegeben.Die Ermittler der Kripo Weiden hoffen auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Anwohner oder Nachtschwärmer, die in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich des Tatortes auf Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden sind, werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 0961/401-291 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.