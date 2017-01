Eine nicht alltägliche Sachbeschädigung ereignete sich am gestrigen Samstagnachmittag. Ein bislang unbekannter Täter schnitt vermutlich mit einer Flex ein Fahrrad in mehrere kleine Teile und legte diese laut Polizeiangaben der Fahrradeigentümerin im Merklsteig in Weiden vor die Haustüre.

Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Die Polizeiinspektion Weiden bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0961/401-0.