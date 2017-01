Ein ungewöhnlicher Fall: Eine Stahlkugel hat Rolladen und Fenster an einem Einfamilienhaus in der Eichenstraße am Hammerweg durchschlagen. Ein Bewohner hörte am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ein "komisches" Geräusch. Als er nachsah, bemerkte er den Schaden an einem Fenster. Die Kugel hatte den Rollo sowie eine Scheibe des doppelverglasten Fensters durchdrungen, dann blieb das Geschoß im Zwischenraum stecken. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Der Mann holte die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass die Kugel von etwa einem Zentimeter Durchmesser aus dem Garten oder von einem angrenzenden Grundstück aus abgeschossen wurde. Welche Vorrichtung dazu benutzt wurde, ist unklar: Möglich ist alles - vom altmodischen "Zwischperl" bis zu einer neuen Erfindung aus den USA, einem "Pocket-Shot", wie er auch beim Paintball verwendet wird.Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 0961/401-321.