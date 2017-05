ist ein sicheres Pflaster. Polizeipräsident Gerold Mahlmeister meldet die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 2001. Im vorigen Jahr sind weniger Straftaten begangen worden, als in den letzten 15 Jahren.

Jeder kann jederzeit überall hingehen.Es gibt keine dunklen Ecken. Polizeidirektor Klaus Müller

Und das bei gleichzeitiger Zunahme der nichtdeutschen Bevölkerung von 6,3 auf 10,7 Prozent. Es scheint ein rein subjektiver Eindruck zu sein, dass die Kriminalität zugenommen hat. Mahlmeister: "Die objektiven Zahlen sprechen für sich." Zuwanderer seien "genauso kriminogen wie unsere Bevölkerung auch". OB Kurt Seggewiß sah bei der Vorstellung des Sicherheitsberichts "durchaus positive Tendenzen". Ausnahme: Drogen und Gewalt gegen Polizei.Rauschgift: starker Anstieg um 34 Prozent auf 395 Delikte. "Wenn die Polizei viel ermittelt, ist das Aufkommen hoch", sagt Mahlmeister. Drogen bleiben Schwerpunktthema, weil die Sucht andere Beschaffungskriminalität nach sich zieht. "Jeder Süchtige muss sich mit 100 bis 200 Euro täglich versorgen." Die Tendenz geht weg von Crystal, hin zu Cannabis.Gewalt gegen Einsatzkräfte: Müller nennt erschreckende Zahlen. Die Zahl der Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte stieg von 31 auf 49. Darunter fallen Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand. 75 Prozent der Täter waren alkoholisiert. 106 Polizeibeamte waren betroffen, sieben wurden verletzt. Zuletzt am 16. Mai in der Elchstraße (bei Ullersricht): Eine Notärztin war von zwei Betrunkenen (21 und 33) derart aggressiv angegangen worden, dass sie sich im Auto einsperrte, bis die Polizei kam. Bei der Festnahme trat einer einem Polizeibeamten gegen den Kopf, als dieser den anderen fixierte und sich bückte.Wohnungseinbrüche: sanken von 33 auf 22, die Hälfte davon Versuche. Die Aufklärungsquote liegt bei 40,9 Prozent (bayernweit bei 20). "Gigantisch hoch", sagt der Polizeipräsident und "ein Verdienst der örtlichen Polizei und Kripo". Inspektionsleiter Polizeidirektor Klaus Müller gibt das Lob an die Bürger weiter: "Hinweise aus der Bevölkerung waren oft entscheidend und sehr hilfreich." Interessant ist der gesamtdeutsche Vergleich: Auf 100 000 Einwohner entfallen in Weiden 52 Einbrüche, in der Oberpfalz sind es 58, bundesweit 183, in Nordrhein-Westfalen gar 294.Straßenkriminalität und Gewaltkriminalität: beides auf niedrigsten Niveau seit zehn Jahren. Straßenkriminalität: minus 18 Prozent auf 519 Fälle, Gewaltkriminalität: minus 12 Prozent auf 113. OB Seggewiß führt die erhöhte Sicherheit in den Parks auch auf den Rückschnitt der Büsche zurück. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wurde gestärkt durch Sicherheitswacht, Seniorenprojekt "SenSiWen", 400 "Schoolguards". Müller: "Es ist dieses engmaschige Netz, warum sich der Bürger wohl fühlt. Jeder kann jederzeit überall hingehen. Es gibt es keine dunklen Ecken." Die Stadt verstärkte Schulsozialarbeit und Jugendamt.Fahrraddiebstähle: Rückgang von 170 auf 150 (minus 11,8 Prozent). Die Aufklärungsquote stieg von 25 auf 34 Prozent. Polizeivizepräsident Michael Liegl: "Das ist Championsleague."Asylbewerber und Flüchtlinge: Die Polizeiinspektion hat zwar nur eine geringe Anzahl an Straftaten im öffentlichen Bereich registriert. Probleme gibt es aber in den Unterkünften: "Das Gros der Straftaten im Kontext mit Asylsuchenden ist den interkulturellen Unterschieden und der Enge in den Unterkünften geschuldet." 2016 wurde die Weidener Polizei zu 127 Einsätze am "Camp Pitman" gerufen. Generell liegt der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen bei 23 Prozent. Zu beachten ist, dass 17 Prozent aller 1600 Tatverdächtigen außerhalb des Bundesgebiets wohnen. Die Inspektion hat die Nationalitäten aufgedröselt: 1257 Deutschland, 35 Tschechien, 34 Irak, 24 Iran, 24 Syrien, 22 Türkei, 21 Ukraine, 20 Rumänien, 19 USA, 19 Afghanistan.