Der Fischereiverein Weiden blickte bei seiner Jahreshauptversammlung auf ein arbeitsintensives Jahr zurück. Wie eng der Zusammenhalt ist, zeigte sich an der Zahl der Mitglieder. Im Postkellersaal waren 97 Wahlberechtigte zugegen.

Auch für Gastangler

Der Verein betreut nach wie vor 18 Hektar stehendes Gewässer - und zwar die Baggerseen in Mantel und Au. Bei den Fließgewässern reicht der Betreuungsbereich der Weidener vom Flutkanal über die Waldnaab, Naab bei Diebrunn, Haidennaab, Schweinenaab bis hin zum Sauerbach auf einer Gesamtlänge von 40 Kilometern.Wie Vorsitzender Thomas Albert berichtete, wurde der Preis der Jahreskarte auf 170 Euro gesenkt. Der Weiher in Au stehe auch Gastanglern zur Verfügung. Ab 1. März würden Tageskarten verkauft. Der nordöstliche Bereich der Manteler Kiesgrube werde derzeit ausgebaggert. Am Flutkanal stehe der Neubau des Dükers an, dies werte den Kanal ökologisch auf.Als sehr erfolgreich stufte Albert das letztjährige Fischerfest ein. "Tolles Wetter, tolle Mitarbeit und eine tolle neue Brauerei", schwärmte er. Als guter Zug hätten sich auch die Aktionen Kinderschminken, die Hüpfburg und das Mitwirken des Zug- und Begleithundevereins erwiesen. Ein hervorragendes Ergebnis habe auch der Fischverkauf für die Ostertage gebracht.Ansonsten verwies Albert auf die Beteiligung des Fischereivereins beim Maibaumaufstellen, Bürgerfest oder beim Straßenfest im Stadtteil Scheibe. Zudem dankte er Jugendwartin Silvia Feiler. Zum Fischerkönig ist Josef Rauch gekürt worden. Der Gewinner des Bestandfischens ist Heinrich Würf, der Sieger des Aalfischens heißt Olaf Regler.2016 habe man 3500 Kilogramm fangfähige Karpfen und 3000 Setzlinge eingebracht. Außerdem 2000 Stück Zander, 500 Kilogramm Bachforellen, hundert Kilogramm fangfähige Regenbogenforellen und 300 Kilogramm Weißfische. Bei den Mitgliedern konnte ein Zuwachs verbucht werden.Bei Ergänzungswahlen wurden als Kassier Natalia Dippl, stellvertretender Kassier Alfons Heidingfelder, Schriftführer Lars Böttger, Jugendleiter Gerald Feiler sowie die Beisitzer Gisela Helgath und Michael Latmann gewählt oder bestätigt. Beisitzerersatz sind Anatoli Lerke, Horst Dippl und Günther Heining.Für besondere Verdienste wurden Arthur Hecht, Alexander Janzen, Alexander Minyakin, Theodor Rutkovski, Viktor Schledewiz, Valerie Schmidt und Bruno Ziegler ausgezeichnet. Für 40-jährige Treue wurden Johann Neßmayr und Detlef Schließ geehrt. Für 25 Jahre Michael Bayer, Johann Dittmann, Reinhold Kreiter, Norbert Rauch, Arno-Karl Schaffarz, Thomas Sommer und Uwe Wiesend.Für 15 Jahre wurden geehrt: Lilli Dollhopf, Sergius Jermakov, Petra Knoblauch, Rainer Knoblauch, Felix Köbele, Thomas Köbele, Siegfried Maier, Paul Mutz, Johannes Prem, Viktor Schledewitz, Tanja Schumann und Igor Wolf.