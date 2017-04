Präsidentin Winnie Hauser wird in ihrem Amtsjahr bei Ladies-Circle 66 Weiden unterstützt von Vizepräsidentin Dr. Sarah Erben sowie Past-Präsidentin Christina Hagmann. Als Schriftführerinnen fungieren Dr. Olga Burger und Dr. Sarah Schönian. Schatzmeisterin bleibt weiterhin Simone Hötzel, Kassenprüferin Silke Klotz und Weblady Viola Vogelsang-Reichl. Sergeant ist Anne Wimmer. Diana Reicholt und Sandra Zink stehen dem angegliederten Verein vor.

Und auch Round-Table-Präsident Florian Wenz kann auf ein Team bauen: Vize ist Dr. Benjamin Zeitler, Past-Präsident Dr. Johannes Burger. Das Amt des Schriftführers übernimmt Sebastian Person, Kassier ist Robert Wiedemann , IRO Dr. Felix Weiser und Pro Florian Habermann. Als Clubmaster fungiert Dr. Thomas Maier und als Sergeant Florian Dambeck.Bei Old-Table zählt Präsident Florian Schott auf Vizepräsident Hans Lang, Past-Präsident Ralf Strauß sowie Sekretär Christoph Thomas, Schatzmeister Jürgen Steinsdörfer, Kassenprüfer Dietmar Prusko, IRO Peter Steinsdörfer und Sergeant Michael Sebald.

Weiden/Windischeschenbach. Gemeinsam kann man mehr erreichen und es macht auch mehr Spaß. Unter dem Motto "side by side" arbeiten und feiern Ladies-Circle, Round-Table und Old-Table daher auch gerne zusammen. Den Wechsel ihrer Präsidenten begingen die drei Clubs nun zusammen, mit über 100 Gästen. Darunter waren auch Besucher aus Amberg, Schwandorf, Regensburg, Nürnberg und Erlangen.

Erfolgreiches Jahr

Für LC-Präsidentin Christina Hagmann, RT-Präsident Dr. Johannes Burger und OT-Chef Ralf Strauß endete an dem Abend im Weißen Schwan in Windischeschenbach ihre Amtszeit. Sie bedankten sich bei ihrem Präsidium und den vielen engagierten Mitgliedern der Service-Clubs für ein erfolgreiches Jahr."Die schönsten Momente waren die Spendenübergaben", blickte Hagmann zurück. Nach erfolgreichen Aktionen, wie Verkauf der Adventskalender, Bürgerfest-Tombola und Benefizkonzert, habe die Unterstützung von Vereinen und Organisationen gezeigt, dass sich das Engagement gelohnt habe. Dr. Burger stellte den Freundschaftsgedanken bei seinem Rückblick in den Vordergrund. Auch er sprach von einem ereignisreichen Jahr mit Weinfest und Entenrennen. Strauß hob bei den "Oldies" das traditionelle Wanderwochenende sowie Vorträge und Betriebsbesichtigungen hervor.Dann folgte die offizielle Übergabe der Amtsketten: Christina Hagmann reichte ihre an Winnie Hauser weiter, Dr. Johannes Burger seine an Florian Wenz und Ralf Strauß sein Schmuckstück an Florian Schott. Sie freuen sich auf die Unterstützung ihres Präsidiums.Nachdem 19 Mitglieder der drei Clubs heuer im Herbst bereits die Euro-Sail mit über 200 Teilnehmern auf Mallorca organisiert hatten, wollen die Service-Clubs nun das Euro-Skimeeting 2020 in Deutschland ausrichten.Neben regionalen Aktionen engagieren sich die Clubs somit auch weiterhin überregional. Langweilig wird es also so schnell nicht. Hintergrund