Von Viviane Zerber (14), Eileen und Anna-Lena Strobel (beide 10)

Zum 11-Uhr-Termin empfing uns Robert Pöllath, der Produktionsleiter des Druckzentrums. Wir haben ihn interviewt:Ich passe auf, ob alles im Druckzentrum okay ist. Ich überwache, wie viele Papierrollen ankommen, ob genügend Farbe da ist und bespreche mich mit Abteilungsleitern und Mitarbeitern.Seit 1979. Eigentlich sollte ich Bankkaufmann werden. Das hat mir aber gar nicht gefallen. Dann fing ich mit eine Lehre in einer Druckerei an.Die Technik hat sich sehr schnell geändert. Früher wurde meistens in schwarz-weiß gedruckt. Der Farbdruck war eine hochkomplizierte Sache: Für eine bunte Anzeige musste ich drei Stunden früher zur Arbeit gehen.Die Abwechslung ist toll. Ich arbeite zwar viel an meinem Computer, aber ich spreche gerne mit den Kollegen. Es macht mir viel Spaß, zu sehen, wie aus Papier etwas entsteht. Und mit der neuen Druckmaschine geht vieles nun einfacher und schneller als früher.