Einsteigen, Umsteigen, Aufsteigen: "OTH mind" schlägt Brücken zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Das Verbundprojekt der Ostbayerischen Technischen Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg ebnet beruflich Qualifizierten den Weg ins Studium. Dafür entwickelt das "OTH mind"-Team spezielle Angebote. Eines davon startete bereits Anfang März an der OTH in Weiden: "BeVorStudium", die berufsbegleitende Vorbereitung auf ein Studium für beruflich Qualifizierte.

Drei Mathematik-Module

Anmeldung noch möglich

Das Angebot umfasst drei Mathematik-Module: Der erste Baustein bringt die Teilnehmer auf Realschul-, der zweite auf FOS/BOS-Niveau. Das dritte Modul "Grundlagen der Ingenieurmathematik" vermittelt die regulären Inhalte des ersten Hochschul-Semesters und kann in bestimmten Studiengängen angerechnet werden. Wer diese Kurse absolviert, startet gut vorbereitet in ein ingenieurwissenschaftliches Studium.Genau das möchten die Studieninteressierten, die zurzeit das erste Modul in Weiden besuchen: das Studium erfolgreich beginnen und ihre Bildungsbiografie um einen Bachelor-Abschluss erweitern. "BeVorStudium" unterstützt sie dabei. "Ich habe Mittlere Reife, eine Ausbildung und mehrere Jahre Berufserfahrung in der Anwendungsentwicklung", sagt der gerlernte Fachinformatiker Michael Schweimer, der in Amberg Informatik studieren will. "Aber mir fehlt die Gymnasial- oder FOS-Mathematik. Deshalb sah ich mich nach Vorkursen um."Der 24-jährige Tirschenreuther besucht "BeVorStudium" gemeinsam mit zehn weiteren Studieninteressierten. Sie kommen gut voran. Der Kurs ist klein, der Unterricht lebendig und abwechslungsreich, die Atmosphäre konstruktiv und familiär: Wer Fragen hat, stellt sie einfach. Kursleiter Stephan Bach nimmt sich Zeit für Antworten und detaillierte Erklärungen. Wer zu Hause weiter machen will, findet zusätzliche Unterlagen auf der E-Learning-Plattform der Hochschule. So kann das Erlernte gefestigt werden. Um den überwiegend Berufstätigen die Teilnahme an "BeVorStudium" zu ermöglichen, findet der Großteil der Kurse am Wochenende statt.Fast alle Kursteilnehmer wollen im Wintersemester ein technisches Studium an der OTH in Weiden oder Amberg aufnehmen. "Ich will weiterkommen", sagt der gelernte Zerspanungsmechaniker Philipp Wenning, der Maschinenbau studieren möchte. "Ich habe bereits eine Menge praktischer Erfahrung in der Fertigung, nach dem Studium möchte ich in die Entwicklung gehen."Der ausgebildete Informatiker Wolfgang Buchner will sich fit machen für die aktuellen Entwicklungen in seinem Fachgebiet. Der 25-Jährige interessiert sich für den Studiengang Angewandte Informatik: "Ich will akademische Arbeiten verstehen und schreiben. Seit zwei Jahren arbeite ich in einem Team, das sich viel mit wissenschaftlichen Papers beschäftigt, zum Beispiel über Machine Learning und Big Data. Ich habe ein gewisses Grundverständnis, doch für komplexe Themen genügt das nicht. Ich möchte an den Wissensstand der Kollegen anschließen."Sein Ziel: ein Bachelor of Engineering an der OTH Amberg-Weiden. Den ersten Schritt auf diesem Weg hat er bereits gemacht. Modul 1 ist fast geschafft. Modul 2 beginnt am 22. April. Interessierte können sich noch anmelden. Weitere Informationen unter: www.oth-aw.de/oth-mind. (Hintergrund)