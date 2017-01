Spannend wird es, wenn eine Platschvase von ihrer tausendjährigen Vergangenheit erzählt: Sie fühlt sich als "kleines" Exponat zurückgesetzt hinter dem großen Sarkophag im Keramikmuseum. Dabei ist sie doch durch die Hände vieler Besitzer gewandert und hat aller Herren Länder bereist, bevor sie nach Weiden in die Vitrine kam.

(rdo) Die Geschichte "Mein wahres Ich" stammt aus der Feder von Schülerin Maria Hensel, die beim Projekt "Hörbar" mitgemacht hatte. Sie und weitere etwa 50 Teilnehmer durften zu Ausstellungstücken Geschichte erfinden. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Interessant ist auch die "Story" des Sarkophags aus Ton, in dem ein Skelett des Pharao gefunden wurde.Das Projekt wird gefördert vom Netzwerk "Stadtkultur Bayerischer Städte" und vom Freundeskreis "Die Keramischen". Die Hörstücke umfassen die Jungsteinzeit bis zum heutigen Porzellan. Kunstlehrerin Irene Fritz, einige der Schüler und ihre Lehrkräfte stellten das Projekt vor. Ab April bis Jahresende sollen in den verschiedenen Sammlungen insgesamt 16 Geschichten an "Hörbar"-Stationen mittels Kopfhörern zu hören sein. Sie machen auf die geheimnisvolle und oft auch spektakuläre Vergangenheit der Ausstellungsstücke aufmerksam.Beteiligt waren Kepler-Gymnasium und Gerhardinger-Grundschule mit den Kunst- und Werklehrern Axel T Schmidt, Karina Ertl und Maria Vollath sowie die Jugendkunstschule von Irene Fritz. Bei den Silhouetten half FOS-Praktikantin Adele Dietz.