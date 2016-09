Eine Chance auf einen Neustart: Die OTH Amberg-Weiden will Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, den Weg in ein Studium an der Hochschule ebnen. Deshalb bietet sie im kommenden Wintersemester erstmals das "Propädeutikum Plus" an, einen Vorbereitungskurs für studierfähige Geflüchtete.

Die Informationsveranstaltungen in Weiden und Amberg haben gezeigt: Das Interesse ist groß. Bereits Ende August waren mehr Anmeldungen eingegangen, als es Plätze gibt. "Die jungen Geflüchteten wollen Fuß fassen und sind sehr dankbar darüber, dass so etwas angeboten wird. Die Beratungsgespräche haben mich hinsichtlich Motivation und Zielstrebigkeit beeindruckt", sagt Projektkoordinatorin Özlem Ajazaj-Tangobay. Das "Propädeutikum Plus" verbindet eine sprachliche und fachliche Förderung in Deutsch, Mathematik und Physik. Die Teilnehmer können zudem Vorlesungen besuchen und lernen Hochschule, Studieninhalte und Professoren kennen. Am Ende können sie einen Leistungstest absolvieren. Bestehen sie diesen, sind sie für eine Bewerbung zugelassen, insofern Voraussetzungen wie die Zeugnisanerkennung und der Nachweis der Deutschkenntnisse erfüllt sind.Der Kurs ist kostenlos. Möglich macht dies das Programm Integra des Deutschen Akademischen Austauschdienstes mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.