Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Diese Attacke hätte tödlich enden können. Im September 2016 war ein Streit unter Trinkern im Park bei der Max-Reger-Halle eskaliert, der mit der Reanimation und Not-Operation eines 41-Jährigen endete. Ein 21-Jähriger muss sich deshalb ab Dienstag, 21. Februar, vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Weiden verantworten. Der Vorwurf: versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung

Die Liste der Verletzungen, die der junge Mann dem 20 Jahre älteren Opfer zugefügt hat, ist lang. Beinahe jeder Knochen im Gesicht des Mannes war gebrochen: Jochbein, Nase, Kiefer, dazu waren etliche Zähne herausgebrochen. Die Verletzungen am Kopf hatten bleibende Folgen. Der Weidener ist auf einem Auge vollständig erblindet.Die Männer saßen am Montagabend, 12. September, zu einem Saufgelage auf den Sitzbänken im Park an der Brenner-Schäffer-Straße/Prinz-Ludwigstraße beisammen. Dabei gerieten sie in einen Streit, angeblich ging es um ein Fahrrad. Bei der Auseinandersetzung ging der Ältere zu Boden. Der 21-Jährige soll mehrmals mit dem Fuß gegen Kopf und Rumpf des Kontrahenten getreten haben. Es gab Zeugen: Drei junge Männer kamen zufällig vorbei und verständigten die Polizei. Glück: Eine Streife befand sich in unmittelbarer Nähe beim Zentralen Omnibusbahnhof. Der 21-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 41-Jährige konnte reanimiert werden.Schon das ganze Jahr über war die Parkanlage Treffpunkt für Säufer-Runden. Es gab Beschwerden wegen Wildpinkelns und Anpöbelns von Passaten. Die Polizei kontrollierte häufig, erteilte über ein Dutzend Platzverweise, brachte etliche Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf den Weg. Nicht selten mussten sich die Beamten beleidigen lassen. Auch beim Vorfall am 12. September war Alkohol im Spiel. Ein Alkotest beim Täter ergab 2,0 Promille.In der Folge ordnete der Hauptverwaltungsausschuss der Stadt im Oktober den Abbau von vier Sitzbänken und den Rückschnitt der Sträucher zur Straße an.