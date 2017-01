Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich: Das Schwurgericht besucht am Montag den Tatort. Am Morgen um 9 Uhr führt ein Kriminalhauptkommissar die Richter, Verteidiger und den Staatsanwalt in den Keller des verwinkelten Hauses am Mühlbergweg, in dem am 17. April ein 32-Jähriger Neustädter beinahe seinen Vater erschlagen hätte.

/Neustadt/WN. Das ältere Zweifamilienhaus im Mühlbergweg ist so verbaut, dass die Zeugenaussagen teilweise nur schwer nachzuvollziehen waren. Vorsitzender Walter Leupold regte den Augenschein an - es geht daher an die Luft.Der Prozess gegen den 32-jährigen Neustädter wegen versuchten Totschlags an seinem Vater neigt sich dem Ende zu. Am Montag, dem vorletzten Tag, wird als letzter der psychiatrische Sachverständige Dr. Johannes Schwerdtner seine Einschätzung abgeben. Auch wenn das vielen Zuhörern nicht gefällt: Dass der Angeklagte drogenabhängig war, ist zweifellos bewiesen. Eine vier Zentimeter lange Haarprobe zeigte einen Durchschnittswert des Drogenkonsums der letzten vier Monate: ein Giftcocktail von A bis Z.Laut Dr. Bernd Schwarze, forensischer Toxikologe bei der Rechtsmedizin Erlangen, hat der 32-Jährige Crystal konsumiert ("mehrmals täglich"), Heroin ("mehrere Einheiten die Woche"), Cannabis ("gelegentlich") und Ecstasy ("sporadisch"). Dazu warf er sich Morphium ein (täglich) und spritzte Phentanyl, das sich Süchtige aus Schmerzpflastern auskochen. Schwarze fand das Opiod Tramadol und das Antidepressivum Pregabalin. Letzeres wird von Junkies pulverisiert und geschnupft. Schwarze: "Bei Drogentoten findet man das schon fast regelmäßig."Auch die Art und Weise, wie der 32-Jährige das Crystal zu sich nahm, zeigt den Grad der Sucht: Er rauchte es laut Anwalt Helmut von Kietzell "auf dem Blech". Sprich: Brösel auf Alu, Feuerzeug drunter und den weißen Dampf einatmen. Der Toxikologe dazu: "Die Substanzen gehen so ungebremst ins Blut und werden sofort ins Hirn geflutet. Raucher kennen das: Nikotin spürt man auch mit dem ersten Zug." Der Konsument erlebe einen regelrechten "Flash", der aber nach einer Viertelstunde schon wieder vorbei sein könne.Zur Tatzeit jedenfalls war der Angeklagte nicht sonderlich berauscht. Zwar fanden sich in der Blutprobe zwei Stunden nach der Tat Cannabinoide und Crystal. Aber in so geringer Konzentration, dass der Toxikologe eine "massive Beeinträchtigung überhaupt nicht erwarten würde". Nach eigener Auskunft hatte der 32-Jährige am Vortag Heroin genommen plus ein Viertelgramm Crystal, in der Nacht noch THC und am Morgen zwischen 8 und 9 Uhr noch einmal eine Einheit Crystal. Der Gutachter hielt das für vereinbar mit den gemessenen Ergebnissen.Ohnehin beeindruckte den Toxikologen vom Erlanger Institut Rechtsmedizin auch die Crystal-Konzentration in der Haarprobe des Neustädters nicht, obwohl diese einen täglich mehrmaligen Konsum nachwies: "Unser Einsatzbereich ist eine Metamphetamin-Gegend. Uns kommen ganz andere Werte unter." Am Dienstag, 9 Uhr, könnte das Urteil fallen. Dann wieder im Warmen.