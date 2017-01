Eine Waidhauserin dreht am 17. Juli 2015 um 7.30 Uhr ihre Nordic-Walking-Runde am Sulzberg. Sie ist früh dran, es soll ein heißer Tag werden. Da pflügt sich ihr durch das hohe Gras ein blauer 7,5-Tonner-Lkw entgegen. Im Führerhaus: ein dicker und ein dünner Mann. Sie fragen nach dem Weg zum nächsten Ort.

76 auf 14 Quadratmetern

Drahtzieher schweigt

/Waidhaus. Was die sportliche Dame nicht weiß: Wenige hundert Meter zuvor haben die beiden Ungarn ihre "Fracht" abgeladen. 31 Pakistani, 27 Afghanen, 2 Iraner. Bundespolizei, Landespolizei und Zoll sammeln den ganzen Vormittag Grüppchen ein. Im Wald bei Sulzberg finden die Beamten Fahrscheine aus Budapest und ungarische Asylpapiere. Alles in kleine Fetzen zerrissen.Sommer 2015. Es ist der Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Während ganz Deutschland auf die Südgrenze blickt, wird Waidhaus als "Seitenzweig der Balkanroute" neu entdeckt. Die örtliche Bundespolizei braucht kein Fernsehen. 258 Illegale werden im Juli 2015 aufgegriffen. Dabei fällt vor allem eines auf: Jedes Wochenende werden größere Gruppen mit je rund 60 Personen einfach ausgesetzt. Am 10., 17. und 25. Juli.Die Schleuser werden als "der Dünne und der Dicke" beschreiben. Der Lkw ist blau. Die tschechischen Behörden steuern Fotos aus Autobahnkameras bei. Auf dem "Bock" sitzen die passenden Herren. Die Fahndung läuft an. Als der Lehrer (40) und Pfleger (52) am 31. Juli wieder von Ungarn nach Deutschland aufbrechen, werden sie observiert. Hinter der Plane des 7,5-Tonners stehen 76 Pakistani und Afghanen dicht an dicht. Laut Staatsanwalt Christian Härtl gibt es auf der 14-Quadratmeter-Ladefläche mit Ausnahme von zwei Lkw-Reifen keinerlei Sitzmöglichkeiten. "Die Geschleusten mussten zwölf Stunden stehen. Sie hatten keinerlei Möglichkeiten, sich festzuhalten." Laut Härtl gibt es "nicht genug Getränke, Essen oder auch nur Frischluftzufuhr". Es werden keine Pausen gemacht.Die Tschechen stoppen den Laster 25 Kilometer vor dem Übergang Waidhaus bei Ostrov auf der Autobahn D 5. In Folge der Festnahme auf tschechischem Terrain muss sich die Weidener Staatsanwaltschaft bis jetzt gedulden: Seit Montag stehen "der Dicke und der Dünne" in Weiden vor Gericht. 2016 hat sie das Bezirksgericht Pilsen wegen der Ostrov-Fahrt zu je drei Jahren Haft verurteilt. Erst dann wurden die beiden Männer (40 und 52) nach Deutschland überstellt, wo sie wegen gewerbs- und bandenmäßigen Schleusens von 278 Menschen angeklagt sind.Einen Großteil bilden alleinreisende junge Männer. Allein 17 Afghanen geben ihr Geburtsdatum mit 1.1.1997 an, also bei der Einreise 18 Jahre. Unter den Geschleusten sind viele Familien. Insgesamt kauern 70 Kinder in den Lkw. Auch zwei Babys sind an Bord: Husein, geboren am 20. Juni 2015, bei der Einreise 41 Tage alt. Und Maryam, acht Wochen. Ihre jeweiligen afghanischen Eltern haben weitere fünf bzw. drei Kinder dabei. Wie sie unter diesen Umständen mit dem Nachwuchs eine tausende Kilometer lange Reise gemeistert haben, wird man nicht erfahren. Als Zeugen hat das Gericht vor allem Polizeibeamte geladen. Die Erfahrungen aus vorangegangen Schleuserprozessen haben gezeigt, dass Geschleuste - im Hinblick auf die eigene illegale Einreise - sowieso nicht aussagen.Auch der aktuelle Schlepper-Prozess schleppt sich. Zu den zwei Angeklagten ist ein Dritter dazugekommen. Sein Verfahren wird angeschlossen. Der 50-Jährige, ebenfalls Ungar, soll der Drahtzieher gewesen sein. Er soll das Fahrer-Duo jeweils angerufen und in seinem "Porsche Cayenne" mit nach Budapest genommen haben. Dort wartete jeweils schon der beladene Lkw. Einmal hat der 40-Jährige gefragt, was das für "dunkelhäutige Personen" auf der Ladefläche seien. "Er hat gesagt, wir sollen uns keine Gedanken machen."Der 50-jährige Rädelsführer wurde erst 2016 festgenommen. Während "der Dicke und der Dünne" über ihre Verteidiger Franz Schlama und Willibald Bayer Geständnisse ablegen, schweigt der dritte Mann, vertreten von Matthias Haberl, hartnäckig. Landgerichtspräsident Walter Leupold stellt den geständigen Schleusern Haftstrafen von 2,5 bis 4 Jahre in Aussicht. Mit Geständnis könnte der Drahtzieher mit 6 Jahren rechnen - "ohne" mit einem Drittel mehr.Die Beweisaufnahme wird nach dem gescheiterten Deal durchgezogen, ein Urteil erst nächsten Dienstag, 7. Februar, erwartet. Für den nicht geständigen Drahtzieher wird es spätestens am heutigen Dienstag eng. Dann sagt sein ehemaliger Zellengenosse gegen ihn aus, einer der Täter im Hammerweg-Raubüberfall in Weiden. Generell ist man recht empathiefrei. Dem Weidener Ermittlungsrichter Hubert Windisch sagte der 52-jährige Fahrer: "Ihm war völlig egal, was er hinten auf der Ladefläche drauf hatte. Ihm wär's auch egal gewesen, wenn das eine Tonne Kokain gewesen wäre."

Dümmer, als die Polizei erlaubt. Die beiden Schleuserfahrer (40 und 52) ließen ihre 60 Passagiere in einem Waldstück bei Waidhaus aussteigen. Die Bundespolizei fand die Stelle schnell: das Gras niedergepflügt, Abdrücke von Zwillingsreifen im Lehm. Ein Baum war beim Wenden angefahren worden. Splitter von Spiegel und Blinker lagen herum, die von der Bundespolizei sorgfältig eingetütet wurden. Sie passten später perfekt zum gestoppten Schleuserlaster in Tschechien. Auch die Zigarettenkippe eines Schleusers sammelte der Ermittler ein. Die DNA-Spur brachte einen Treffer aus Frankreich, wo der 52-Jährige einmal einen Ladendiebstahl begangen hat.