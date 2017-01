63 Personen standen auf der Ladefläche eines Lasters. Auf 14 Quadratmetern. Zwölf Stunden schaukelten sie auf diese Weise von Ungarn nach Deutschland. Es gab keine Möglichkeit, sich festzuhalten. Keine Sitzgelegenheit. Sie hatten nicht genug Wasser, Nahrung oder auch nur Frischluft.

Mit "Ladung" abgeschleppt

Weiden/Waidhaus. Schleusungen gab es viele. Aber drei Transporte im Juli 2015 fielen schon außerordentlich aus dem Rahmen: Im Iveco-Kleinlastwagen waren einmal 63, dann 60 und 56 Flüchtlinge nach Deutschland transportiert worden. Die Männer, die am Steuer gesessen haben sollen, stehen ab Montag, 30. Januar um 9 Uhr in Weiden vor Gericht: Zwei Ungarn - ein Lehrer (40) und ein Pfleger (52) - sollen mit Komplizen insgesamt 202 Personen eingeschleust haben. Diese stammten hauptsächlich aus Afghanistan, Iran, Pakistan und Syrien.Die Passagiere waren jedes Mal nach der Grenze einfach ausgesetzt worden. Einmal sogar gleich gegenüber der Bundespolizei in Waidhaus, nahe der Silbergrube. Die Beamten mussten am 25. Juli 2015 nur winken, dann stand ihr Hof voll junger Männer, die gar nicht wussten, wo sie waren. Zwei Wochen zuvor, am 10. Juli 2015, hatte der Spuk begonnen, als an einem Freitag aus heiterem Himmel Dutzende Flüchtlinge von der A 6 in Richtung Vohenstrauß irrten. Aufgeregte Bürger riefen die Polizei, das Rote Kreuz versorgte die 56 Neuankömmlinge in der Halle des Kleintierzuchtvereins mit Keksen und Getränken. Das Ganze wiederholte sich am Freitag darauf, 17. Juli 2015, als 60 Personen bei Hagendorf strandeten.Die Geschleusten beschrieben der Polizei allesamt einen Laster mit blauer Plane. Die Festnahme der beiden Ungarn beruhte auf grenzübergreifender Zusammenarbeit. Polizeibeamte beider Länder standen am 31. Juli 2015 bereit für den Zugriff. Die tschechische Polizei stoppte den Lkw kurz vor der Grenze bei Bor. Der Prozess beginnt erst jetzt, weil die Überstellung aus Tschechien so lange dauerte. Alle 202 Geschleusten waren von der Bundespolizei registriert worden. Als Zeugen werden aber vornehmlich Polizisten aussagen, auch tschechische.Außer den drei Fahrten im Iveco-Laster über Waidhaus wird den beiden Ungarn noch eine vierte Schleusung vorgeworfen. Auch diese ist höchst ungewöhnlich: Am 3. Juli 2015 sollen die Männer in einen Fiat Ducato II insgesamt 23 afghanische Staatsangehörige verladen haben. Die Fahrt sollte von Ungarn über die Slowakei und Tschechien nach Sachsen führen. Weil aber der Kleintransporter an der ungarisch-slowakischen Grenze eine Panne hatte, wurde er kurzerhand mitsamt der Menschen auf einen Abschlepptransporter gehievt. Der Laderaum bot 17 Quadratmeter Platz. Die Geschleusten blieben laut Staatsanwalt während der acht- bis zehnstündigen Fahrt komplett im Dunkeln. Auch hier galt: keine Frischluft, keine Pause, keine Möglichkeit, die Notdurft zu verrichten. Am Ende ließ man die Afghanen bei Börnersdorf (Ostsachsen) bei einem Waldstück stehen.Als Ziel soll München oder zumindest eine Stadt vereinbart gewesen sein. Wie alle anderen Geschleusten - die Anklage enthält 202 - sollen sie 300 bis 1000 Euro pro Person bezahlt haben. Der jüngste Passagier war vier Jahre alt, es sind viele Familien darunter, aber vor allem alleinreisende Jugendliche und junge Männer, darunter ein zehnjähriger Afghane, den damals das Neustädter Jugendamt in Obhut nahm.Der Prozess vor der 1. großen Strafkammer des Landgerichts ist auf vier Tage angesetzt.