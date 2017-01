Die Bilder will der Nachbar, ein 28-jähriger Bäcker, nicht noch einmal sehen. Die bringt er so schon nicht aus dem Kopf. Wie der Angeklagte am Sonntagmorgen, 17. April 2016, vor ihm stand: den blutigen Axtstiel mit beiden Händen umklammert, "euphorisch". Wie er dessen Vater auf der Kellertreppe fand mit offener Schädeldecke. Der junge Nachbar schrie seiner Mutter nach Handtüchern und hielt diese drauf, bis die Polizei kam. Schaudernd wendet er sich am Donnerstag ab, als ihm Richter Walter Leupold Tatortfotos zeigen möchte.

Streit mitgehört

Zustand des Opfers Der Neurologe aus Innsbruck lässt keinen Zweifel daran: Das 72-jährige Opfer ist nicht vernehmungsfähig. Der Vater des Angeklagten habe infolge der schweren Verletzungen am linken Hinterkopf eine Halbseiten-Symptomatik rechts. "Er kann wegen Sturzgefahr nur ein paar Schritte eine ganz kurze Strecke selbst gehen." Viel gravierender sei aber die schwere geistige Beeinträchtigung. "Wenn er das Heim verlassen würde, würde er nie wieder zurückfinden." Besonders ausgeprägt sei eine "Apaxie": Der Senior kann einzelne Handlungsschritte nicht mehr ausführen. "Wenn man sagt: Setzen Sie sich auf den Sessel. Dann weiß er nicht, wie das geht. Er geht hinter den Sessel und versucht, darüber zu klettern." An die Geschehnisse am 17. April 2016 habe der Mann keine Erinnerung: "Diese Zeit existiert nicht für ihn." Auch der Sohn nicht: "Er glaubt, der ist schon gestorben."

Vier Menschen befanden sich am 17. April 2016 in dem alten Haus am Mühlbergweg in Neustadt/WN. Der Bäcker, der bei seiner Mutter in der Einliegerwohnung übernachtet hatte. Sie war Mieterin bei der Familie des Angeklagten. Der Angeklagte (32) hatte eine Wohnung im Erdgeschoss. Seine Eltern lebten unter dem Dach. Der Vater, ein Österreicher, war selten da, lieber daheim im Pitztal. Besser so. "Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war gut, solange sie nicht zusammen waren", formuliert es die Mieterin. "Der Senior konnte nicht nachgeben." Erst am Vorabend war der Tiroler in der Kreisstadt eingetroffen, weil seine kranke, inzwischen verstorbene Frau im Klinikum lag. Der Streit mit dem Sohn ließ nicht lange auf sich warten.Am Sonntagmorgen, 9 Uhr, konnte der junge Bäcker in der Einliegerwohnung sogar teilweise den Wortlaut verstehen: "Du hast in meiner Wohnung nichts verloren, wenn ich schlafe", habe der Angeklagte geschrien. Der Vater darauf: "So redest du nicht mit mir. Du wirst schon sehen, jetzt kommen andere Zeiten."Während des Streits habe der 72-Jährige auch einmal an der Einliegerwohnung geklopft. Die Mutter schlief fest, der Sohn hörte es zwar, lag aber auch noch im Bett und maß dem keine Bedeutung bei. Er war allerdings ruckzuck aus den Federn, als er dumpfe Schläge im Gang hörte. Dazu die Schreie des Seniors: "Hör auf, hör auf!" Der Bäcker weckte seine Mutter mit den Worten: "Jetzt hat der S. sein Vodern der'schlong."Im Gang stießen die beiden auf den Angeklagten mit dem blutigen Stock. Der Angeklagte habe gefordert, keine Polizei zu rufen, was der 28-jährige Hausgast dennoch tat. Noch während die Mutter mit dem Polizeibeamten sprach, suchte ihr Sohn nach dem Senior und fand ihn in einer Ecke des Kelleraufgangs. Die Augen auf, aber nicht ansprechbar. Und - große Überraschung: In einer Hand hatte der Schwerverletzte plötzlich den Axtstiel. Der Angeklagte lag zu Füßen des Opfers und schlug sich gerade selbst mit dem Kopf auf die Treppenkante. Als die Polizei kam, stellte er sich bewusstlos.Für die Polizisten der PI Neustadt/WN war der Einsatz nicht ohne. Der Hauptschalter war raus. Der erste Beamte suchte im finsteren Treppenabgang im Licht einer Taschenlampe nach den Beteiligten und fand den Verletzten in einer Blutlache. Dem Simulanten legte er Handfesseln an.