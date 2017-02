Das Opfer ist auf einem Auge blind. Zähne fehlen. Als der 42-Jährige den Gerichtssaal betritt, bleibt er vor dem Angeklagten stehen. Er zeigt mit ausgestrecktem Arm auf den kleinen, muskulösen Bulgaren (21), dem eine Tätowierung aus dem Hemdkragen schaut: "Wenn du rauskommst, bist du tot."

Brief an die Mama

Vom Winde verweht

Vor einem Jahr war es beinahe andersrum. Der 21-Jährige soll den 42-Jährigen im Admira-Park beinahe totgetreten haben. Die Anklage von Staatsanwalt Rene Doppelbauer lautet auf versuchten Totschlag. Der Ablauf: Der Angeklagte und das Opfer waren am 12. September 2016 gegen 22 Uhr die letzten Zecher am Teich. Drei Jungs schoben ihre Räder durch den Park und wurden zufällig Zeuge. Sie sahen den stark tätowierten Angeklagten mit nacktem Oberkörper, wie er den Älteren mit einem Haken niederstreckte. Dann trat er zu. Erst schwungvolle Kicks. Später "hat er ihn sich hingerichtet und ist auf den Kopf getreten", berichtet ein 17-Jähriger.Der Angeklagte sei in Rage gewesen, habe geschrien: "Ich mach ihn tot." Der Teenager lief über die Straße, um unbehelligt die Polizei zu rufen. Da winkte ihn der Angeklagte zurück: "Komm, komm. Ich ertränke ihn." Immer, wenn sich der Verletzte aufrappelte, habe der inzwischen blutverschmierte Täter wieder zugetreten. Gegen Kopf und Rumpf. Mindestens 15 Mal. "Der war schon krass entstellt." Die Rechtsmedizin zählt mindestens neun Gewalteinwirkungen gegen den Kopf und genauso viele gegen den Rumpf. In den Minuten, bis die Polizei eintraf, fürchtete der 17-Jährige, dass der Mann stirbt.Der 21-jährige Bulgare - um einen Monat verpasst er Jugendstrafrecht - gesteht "vielfache" Tritte. Die genaue Zahl könne er aufgrund seiner Alkoholisierung (über 2,5 Promille) nicht nennen. Auslöser: ein Streit um das Fahrrad des Angeklagten. Der junge Mann bestreitet, dass er die Tötung angedroht habe. Sein Deutsch sei dafür gar nicht gut genug gewesen. "Ertränken gehörte nicht zu seinem Sprachschatz", erklärt Verteidiger Franz Schlama. Das gewünschte Verständigungsgespräch lehnt Landgerichtspräsident Walter Leupold ab.Die Folgen der Tat schrieb der Angeklagte aus der U-Haft seiner Mutter in Bulgarien. Das Gericht hat den Brief - verziert mit Zeichnungen - beschlagnahmt: "Mama, ich habe eine Prügelei mit einem Russen angefangen und ihn ins Koma geschlagen. Sorge für den Kleinen. Hier werde ich zumindest schneller Deutsch lernen. Sag S., dass ich sie liebe. Das sollte so nicht passieren. Sie haben um sein Leben gekämpft, wenn sie ihn nicht ins Krankenhaus gebracht hätten, wäre er gestorben. Das Gefängnis ist nicht so schlecht. Wir werden uns 8, 9, 13 Jahre nicht sehen."Das ebenfalls stark alkoholisierte Opfer musste im Klinikum Weiden reanimiert werden, war monatelang im Krankenhaus. Der Mann weiß überhaupt nichts mehr. Seine Erinnerung bricht am Mittag ab und setzt einen Monat später in der Uniklinik wieder ein. Der Strafrahmen liegt bei 5 bis 15 Jahren. Da es beim Versuch blieb, ist eine Minderung möglich. Fortsetzung am Mittwoch, 9 Uhr.Die wahre Kunst im Prozess wegen versuchten Totschlags ist die Ladung der Zeugen aus dem Admira-Park. Darunter sind zwei Weidener Wohnsitzlose, von denen die Polizei am Dienstag zumindest einen auftreibt. Auf zwei weitere Zeugen - tschechische Straßenmusikanten - wartet das Gericht vergeblich. "Sie wollten zum Überwintern nach Griechenland weiterziehen", weiß ein Kriminalbeamter, der sie vernommen hat. "Nette Burschen, freundlich, höflich."Das Duo hatte im Admira-Park übernachtet und davor mit Opfer und Täter auf einer Bank gezecht. Tagsüber hatten sich die Vagabunden etwas Kleingeld in der Altstadt erspielt. Das setzte man in Wein, Bier und Wodka um und teilte brüderlich mit dem Angeklagten. Später kam das Opfer dazu. Zur Tatzeit hatten sich die Tschechen auf ihren Schlafplatz auf der anderen Seite der Brücke zurückgezogen und verschliefen den Tumult. "Sie sind dort, wohin der Wind sie weht", sagt der Kommissar. Einer hatte ein Handy, aber kein Ladegerät.