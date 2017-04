Aus- und Fortbildung werden im Caritas Alten- und Pflegeheim St. Marien schon immer groß geschrieben. Wohnbereichsleitung Silvia Roth hat mit Bravour die Prüfung zur leitenden Pflegefachkraft bestanden.

Dies war für Heimleiterin Eveline Gerstl-Seidl und Pflegedienstleiterin Manuela Hirschmann Anlass genug, der engagierten Altenpflegerin mit einem Blumenstrauß zu gratulieren. Über mehrere Monate hinweg drückte Silvia Roth in Regensburg bei der Katholischen Akademie immer wieder die Schulbank. Es standen zwar pflegerische Leitungsaufgaben im Vordergrund, aber auch wirtschaftliche Aspekte standen auf dem Lehrplan. So büffelte die vierfache Mutter in jeder freien Minute. "Dein Ergebnis mit einer Eins vor dem Komma ist genial", lobte Gerstl-Seidl und motivierte ihre Mitarbeiterin zum Weitermachen.