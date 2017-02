Gute Noten helfen bei den ersten Schritten im Berufsleben. Am Beruflichen Schulzentrum erhalten die besten Absolventen Auszeichnungen - aber sie hören auch mahnende Worte eines Praktikers.

"Gerechter Lohn"

In der Region gebraucht

(kzr) Das Berufliche Schulzentrum zeichnete die Preisträger der Winterprüfung aus. Schulleiter Josef Weilhammer forderte die Gäste der Feierstunde am Montag auf, die Preisträger mit einem großen Applaus zu empfangen. "Wer hier gefeiert wird, der hat es geschafft. Hier sind die Besten der Besten, von 400 Entlassschülern", sagte Weilhammer.Nun könnten diese beweisen, dass sie vom Schritt der Ausbildung und dem dualen Schulunterricht bis hin ins Unternehmen ihren Mann oder ihre Frau stehen. Natürlich kämen in diesen drei Jahren oft die angenehmen Dinge des Lebens zu kurz, doch der Einsatz habe die jungen Menschen nach vorn gebracht. "Engagement und Durchhaltevermögen haben viele angespornt, um diese Spitzenleistungen zu ermöglichen. Zielorientiert kann es jetzt auch weitergehen", sagte der Schulleiter. Jana Jodlbauer - sie unterrichtet tschechische Sprache - begleitete mit der Geige, unter anderem mit dem "Präludium Te Deum".Die Landtagsabgeordnete Annette Karl überreichte mit dem ehemaligen Abgeordneten Georg Stahl Staatspreise und Buchgeschenke. Die Sozialdemokratin lobte: "Ehre wem Ehre gebührt für solch tolle Noten mit diesem herrlichen Abschluss. Natürlich steht dieser Tag für die Schulbesten als gerechten Lohn." Die Besten hätten bewiesen, dass sie leistungsbereit ein Ziel vor Augen hatten und das sicher weiter entwickeln werden. "So haben sie die beste Grundlage gelegt, sich in der Arbeitswelt zu behaupten, denn Menschen wie Sie werden gesucht", sagte Karl.Die Zeugnisse für ihre hervorragenden Leistungen erhielten: Tobias Altnöder als Industriemechaniker in der Ausbildungsfirma Hamm AG mit der Note 1,0; Kathrin Bergler, Elektronikerin für Betriebstechnik (Constantia Hueck Folien) mit 1,0; David Striegl, Anlagenmechaniker SHK (Mario Tiedl, Haustechnik) mit 1,0; Tobias Fiedler, Elektroniker-Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik (Elektro Hubmann) mit 1,1; Jennifer Kretschmer, Technische Produktdesignerin (Preh-IMA-Automation) mit 1,0; Christoph Heuberger, Mechatroniker (Leistritz Produktionstechnik GmbH) mit 1,0; Alexander Legl, Zerspanungsmechaniker (Kennametal) mit 1,1; Florian Reindl, Kfz-Mechatroniker (Autohaus Widmann) mit 1,5; Johannes Strasser, Elektroniker-Fachrichtung Automatisierungstechnik (Privatbrauerei Erdinger Weißbräu) mit 1,0; und Christoph Höning, Bankkaufmann (Volksbank Weiden) mit 1,0.Kreishandwerksmeister Joachim Behrend erinnerte daran, dass die Schüler eine bedeutende Stufe in der persönlichen Entwicklung erreicht haben. "Jedoch sollten Sie die Fachkompetenz immer updaten und sich mutig mit neuen Ideen auseinander setzen". Er überreichte mit Florian Rieder, Geschäftsführer der IHK Weiden, die Preise und Zeugnisse der Industrie-und Handelskammer sowie der Kreishandwerkerschaft.Oberbürgermeister Kurt Seggewiß sagte: "Wir sind stolz auf Sie, nutzen Sie auch die Chancen der Weiterbildung." Die Rahmenbedingungen seien noch nie so gut gewesen. "Wir brauchen junge Leute, auch hier in der nördlichen Oberpfalz." Mit den Stadträten Brigitte Schwarz und Hans Jürgen Gmeiner überreichte er die Preise der Stadt Weiden.