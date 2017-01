Ein Teufelskreis. Die Familie bewahrte den abhängigen Angeklagten vor dem Absturz, meint Psychiater Dr. Johannes Schwerdtner. "Er lebte unter gesicherten Bedingungen. Mutter, Oma, auch der Vater unterstützten ihn." Am Ende zog der Sog alle mit nach unten.

Streit um EC-Karte

Paragraph 64 ja, 20 nicht ausgeschlossen Die "Geheimsprache" eines psychiatrischen Gutachters ist für den Laien kaum zu entschlüsseln. 64 ja, 20 nicht ausgeschlossen, so der Tenor des Sachverständigen Dr. Johannes Schwerdtner im Prozess gegen den 32-jährigen Neustädter.



Das bedeutet, dass der Psychiater nach Paragraph 64 zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt rät. Dafür braucht es eine "hinreichende Erfolgsaussicht". Schwerdtner machte daher eine Bedingung: Da schon zwei Therapien in der Vergangenheit nicht zum Erfolg geführt hatten, müsse der Angeklagte nach seiner Entlassung sein Lebensumfeld ändern und dürfe nicht in das Drogenmilieu zurückkehren. Ohnehin warnte er vor großer Zuversicht: "Bei Suchttherapien ist das Scheitern eher die Regel als die Ausnahme."



Der Psychiater schloss Paragraph 20 nicht aus: Möglicherweise sei die Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt gewesen, was eine Strafmilderung nach Paragraph 21 nach sich ziehen kann. Er begründete das mit dem Konsum von Crystal eine Stunde vor der Tat, aber auch mit der langjährigen Einnahme von Metamphetamin, das nachweislich Gehirnzellen zerstöre oder lähme. (ca)

/Neustadt/WN. "Du wirst sehen, jetzt brechen andere Zeiten an", soll der 72-jährige Vater im Streit gerufen haben, bevor ihm der Sohn mit dem Axtstiel auf den Kopf schlug. Das passt zu dem, was der psychiatrische Gutachter am vorletzten Prozesstag aus dem Leben des Angeklagten erzählt. Die Mutter war im April 2016 bereits in sehr schlechtem gesundheitlichen Zustand. Sie starb kurz nach der Tat im Krankenhaus.Der Sohn musste fürchten, dass ihm fortan der Geldhahn abgedreht würde. Dem Psychiater erzählte er, dass er sich mit dem Vater um die Tasche der Mutter gestritten habe. Er wollte, wie gewohnt, deren EC-Karte nehmen, was der Senior verbat. Am Montag spricht der Angeklagte erstmals ein paar Sätze am Stück. "Der Vater kam in die Wohnung und hat mit mir das Streiten angefangen, über meine Drogensucht, dass ich schuld wäre am Tod des Bruders. Das eskalierte und dann wissen wir ja, wie es weiter ging", sagt er zum Gericht. Der Vater überlebte knapp.Schon einmal ist im Haus am Mühlbergweg jemand zu Tode gekommen: Der fünf Jahre ältere Bruder des Angeklagten nahm sich 2004 das Leben. Ein Suizid, den sich keiner erklären konnte, der aber nachhaltige Folgen hatte. Die Mutter erkrankte, der Vater zog in sein Haus nach Österreich zurück und der Angeklagte versank in seiner Sucht. Seine Drogenkarriere startete früh: Mit zwölf Jahren kam er an der Schule an Cannabis, mit 15 nahm er Extasy. Ab dieser Zeit wussten laut Schwerdtner die Eltern Bescheid: "Aber Eltern sind in dieser Situation häufig hilflos." Der Sohn musste von der Haupt- auf die Förderschule, weil "er für die Schule nicht zu motivieren war". Auch eine Lehre als Landschaftsgärtner wurde aufgrund von "Motivationsschwierigkeiten" abgebrochen.Mit 18 Jahren kam Crystal dazu. Der Neustädter blieb tagelang wach, durchzockte die Nächte am Computer. Heroin, LSD, Kokain, Pilze. Eine von zwei Langzeittherapien schloss er sogar ab, traf seine "Freunde" wieder und wurde rückfällig. Im Milieu wurde zum Schmerzpflaster Phentanyl gegriffen. "Das habe ich gekaut."Der Gutachter sieht beim Angeklagten eine beginnende Persönlichkeitsdepravation, eine Wesensveränderung durch Drogen. Der Mutter, um die er sich eigentlich immer gekümmert hatte, soll er im Januar einen Zahn ausgeschlagen haben. Sie zog die Anzeige zurück. Eine Woche vor der Tat sahen ihn Nachbarn den halben Tag auf dem Balkon stehen, Schaum vor dem Mund. Was er da genommen hatte, will Leupold wissen. Der Angeklagte zuckt ratlos die Schultern: "Crystal? Heroin? Phentanyl? Ich erinnere mich so schlecht." Das Urteil fällt am Dienstag.