Einer der Empfänger ist der Dartclub. Er wird sich mit der Spende neue Trikots anschaffen. T-Shirts für die Jugendgruppe wird der OWV Rothenstadt kaufen, die Feuerwehr Rothenstadt einen "Fire-Manager" mit Bildschirm anschaffen. Die Wehr Mallersricht finanziert mit der Spende das Zeltlager der Jugend. Das CSW leistet sich dafür verschiedene Vorträge. Etwas für die Schülerbücherei will die Hans-Sauer-Schule anschaffen. Das BRK Rothenstadt wird den Unterrichtsraum neu ausgestalten, und die Kameradschaft 1883 mit der Zuwendung das Ehrenmal in Rothenstadt pflegen. Ein neues Holzhäuschen will sich der Kindergarten in den Garten stellen.Die evangelische Kirche unterstützt Familien, und der VfB Rothenstadt hat Bedarf an Tornetzen und Bällen. Der Katholische Frauenbund spendet das Geld gleich weiter - für das Kindermissionswerk, während der Burschenverein und der Förderverein des VfB über die Verwendung noch beraten werden.