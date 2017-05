Hans Gruber sackt 2016 in einer Metzgerei zusammen, ist sofort bewusstlos. Der Hinterwandinfarkt kostet den heute 48-Jährigen fast das Leben. Über eine Stunde wird der Oberwildenauer wiederbelebt - erst von zwei Ersthelfern, dann von "Lucas 2".

"Lucas 2" Das Reanimationsgerät "Lucas 2" kostet zwischen 22 000 und 25 000 Euro. Mit rund 102 Kompressionen pro Minute belebt es den Patienten wieder - nicht nur Erwachsene. "Wir benutzen es ab einem Alter von acht Jahren", informiert Dr. Gudrun Graf. "Lucas 2" wiegt rund neun Kilo. Beatmet werden muss der Erkrankte zusätzlich nicht. "Wir erzielen durch den regelmäßigen Druck auf das Herz einen Minimalkreislauf, in dem der Sauerstoff im Körper transportiert wird. So vermeiden wir Hirnschäden." (juh)

"Ich war in dem Geschäft in Grafenwöhr, um dort Schweine für meinen Bruder abzugeben", erzählt Gruber. Danach fehlen ihm jegliche Erinnerungen. Heute weiß er: Er brach zusammen, lag regungslos am Boden. Zwei Personen - der Metzger und ein Kunde - erkannten die gefährliche Situation und handelten, ohne zu zögern."Sie haben mich zehn Minuten reanimiert bis der Krankenwagen kam. Ohne sie würde ich nicht mehr leben. Ich werde ihnen für immer dankbar sein." Die Sanitäter brachten Gruber ins Klinikum Weiden. Dort operierte ihn Prof. Dr. Robert Schwinger, Chefarzt der Kardiologie. Wie anstrengend Reanimation ist, weiß Dr. Gudrun Graf, Notärztin und Präsidentin des Lions-Club Lobkowitz aus Neustadt, aus Erfahrung. "Nach drei Minuten wechseln wir die Rettungskräfte aus. Da ist man mit seinen Kräften am Ende. Was diese beiden Menschen, beides Laien, geleistet haben, ist sehr beachtlich." Als die Rettungskräfte eintrafen, übernahm "Lucas 2", eine mechanische Reanimationsmaschine. Im Klinikum Weiden stand Gruber dem Gerät nun nach über einem Jahr gegenüber - "ein unbeschreibliches Gefühl".Eingeladen hatten ihn Graf, Schwinger, Mitarbeiter des Roten Kreuzes und Landrat Wolfgang Lippert, die Bilanz über das rund 25 000 Euro teure Gerät zogen. "Der Name ,Lucas' ist im Rettungsdienstbereich Nordoberpfalz weit verbreitet und fast überall bekannt", betont Graf. 2012 startete das Pilotprojekt. Die Rettungswache des BRK Neustadt wurde mit dem Gerät ausgestatten. "Ich war sofort davon überzeugt", betont Graf, selbst Notärztin.Da die Reanimationsgeräte damals nicht zur Standartausrüstung der Rettungswägen gehörte, musste "Lucas 2" durch Spenden finanziert werden. Aktionstage und Konzerte wurden organisiert, aber auch Organisationen wie der Lionsclub finanzierten die Lebensretter. "Lucas 2" erleichtert den Sanitätern die Arbeit - vor allem beim Transport der Patienten zum nächsten Krankenhaus."Es ist unheimlich schwer, in einem fahrenden Krankenwagen wiederzubeleben. Der Halt ist schlecht, es wackelt." Schon 2013 war der Rettungsdienstbereich Nordoberpfalz flächendeckend als erster im Freistaat mit dem Gerät ausgestattet. Auch einer Frau rettete "Lucas 2" das Leben. "Sie erlitt eine Lungenembolie. Wir reanimierten sie zweieinhalb Stunden mit dem Gerät. Heute geht es ihr wieder gut", erzählt Schwinger.Jürgen Meyer, stellvertretender Leiter der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz, erinnert sich noch gut an seinen ersten Kontakt mit dem Gerät. "Es war völlig neuartig. Bis dahin kannten wir das System nicht. Aber alle Kollegen haben es gut angenommen." Seit 2012 rettet "Lucas 2" Leben. "Medizinisch sind wir schon immer eine Vorreiterregion, auch durch die 31 Helfer-vor-Ort-Stationen." 2016 behandelten die Retter 1500 bewusstlose Patienten, "fünf Prozent davon mussten reanimiert werden."Einer von ihnen: Hans Gruber. Der 48-Jährige genießt sein Leben, schätzt jeden Tag, den er mit seinen Kindern und seiner Frau verbringen kann. "Es hätte alles ganz anders kommen können", weiß der Oberwildenauer. In diesem Jahr sei er sogar wieder beim Skifahren gewesen. "Ich gehe jetzt schon alles ein bisschen langsamer an, habe aufgehört zu rauchen. Aber ich mache viele Sachen, die mir Spaß machen."