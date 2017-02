Über 25 000 Euro hat die Aktion "Adventslicht" von Spintler-Druck im vergangenen Jahr eingebracht. Diese Summe verteilte Verlagschefin Renate Freuding-Spintler am Mittwoch an die Vertreter vieler Hilfsorganisationen. Die Mitglieder von 16 Vereinen und Einrichtungen aus der Region freuten sich über die Schecks in unterschiedlicher Höhe.

Das "Adventslicht" sei 2016 gut gelaufen, berichtete Freuding-Spintler. So kam durch Benefiz-Veranstaltungen "ein Betrag zusammen, der einiges auslösen kann". Sie wünschte sich, dass durch die Spende die Hilfsbedürftigen etwas gemeinsam unternehmen können. "Die kleine Finanzspritze von 'Adventslicht' soll etwas bewegen", sagte sie. Freuding-Spintler dankte Schirmherrin Maria Seggewiß und Mitarbeiterin Maria Wittmann, die bei der Organisation geholfen habe.Einer der Empfänger ist das Kinderhaus St. Elisabeth in Windischeschenbach. "Wir werden Kindern kleine Wünsche erfüllen", erklärte Leiterin Hannelore Haberzett. Zum Beispiel wollen die Kinder gerne einmal ins Kino oder Eislaufen. Manche Jugendlichen brauchen ein Paar schwarze Schuhe für den Tanzkursabschlussball. Außerdem möchte Haberzett die Spende für Drogenprävention verwenden.Jost Hess vom Arbeitskreis Asyl berichtete von seiner Arbeit. Seine Organisation kümmert sich vor allem um Flüchtlingskinder. Seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 kämen ständig neue Kinder in die Einrichtung. Allein im Januar waren es 17. Oft sprechen sie nur Arabisch, müssen aber in die Schule gehen, wo sie nichts verstehen. Das Geld fließt in die Betreuung der Kinder. Ziel sei, dass sie ab September dem Unterricht gut folgen können - und über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen.Andrea Lang, Bevollmächtigte bei Donum Vitae Weiden, berichtete von einer Mutter-Kind-Gruppe für Alleinerziehende. Mit der Spende will Lang für diese Gruppe Bodensitzkissen anschaffen. Für die MS-Kontaktgruppe Weiden-Neustadt möchte Traudl Feiler Halbtagsausflüge planen, "damit sie mal ins Grüne kommen".